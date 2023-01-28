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Посли G7 зробили заяву щодо корупції у контексті допомоги Україні

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Посли G7 зробили заяву щодо корупції у контексті допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Заяві послів G7 передувала зустріч з головою НАЗК Олександром Новіковим

У контексті збільшення іноземної допомоги та під час відновлення і відбудови України критично важливою є боротьба з корупцією. Таку заяву опублікували у твітері посли країн «Групи семи» після зустрічі з головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим.

«Посли G7 зустрілися з головою НАЗК Новіковим, який поінформував про антикорупційну політику та законодавство. Ми підкреслили критичну важливість боротьби з корупцією в контексті збільшення іноземної допомоги та під час відновлення і відбудови України», – йдеться у повідомленні.

Раніше цього тижня посли G7 зустрілися з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, у ході цієї зустрічі представники країн «Групи семи» також наголосили на «важливості судової реформи, корпоративного управління та боротьби з корупцією».

Згадані зустрічі відбулися на тлі повідомлень ЗМІ про ймовірні закупівлі продуктів для українських військових за завищеними цінами. Після цього з’явилися заклики до відставки міністра оборони Олексія Резнікова.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Згодом Держдеп США відреагував на корупційні скандали в українській владі. Як заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, звинувачення в корупції, які призвели до ряду звільнень в українській владі, не стосуються мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги, наданої Сполученими Штатами Америки Україні. 

Проте згодом в Україну прибули інспектори для нагляду за наданою США допомогою.

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Теги: війна корупція гуманітарна допомога Велика сімка

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