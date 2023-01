Посли G7 зробили заяву щодо корупції у контексті допомоги Україні

У контексті збільшення іноземної допомоги та під час відновлення і відбудови України критично важливою є боротьба з корупцією. Таку заяву опублікували у твітері посли країн «Групи семи» після зустрічі з головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим.

G7 Ambassadors met the Head of @NAZK_gov Novikov and were briefed on anti-corruption policy and legislation. We emphasized the critical importance of tackling corruption, including in the context of increased foreign aid and during Ukraine’s recovery and reconstruction.