Росія активно годує українських дітей пропагандою: головні тези
Росія хоче перетворити українських дітей на рашистів
На сьогоднішній день десятки тисяч українських дітей, на жаль, перебувають під впливом пропаганди Росії: частину з них вивезли на територію РФ, інші ж живуть на окупованих територіях України. Проте з усіма ними ведеться ретельна робота, оскільки ціль окупантів, – зробити з молодих українців росіян.
Центр стратегічних комунікацій Мінкульту України, одна з цілей якого є протидія інформаційним атакам Росії, детально розібрав, через що проходять українські діти в РФ та в окупації, в статті: «Як Кремль планує перетворити українських дітей на рашистів – плани до 2030 року».
Росія хоче перетворити українських дітей на рашистів. Це вирішить одразу дві проблеми РФ, – демографічну, а також нестачу мобілізаційного резерву для нових війн.
Щоб зробити з дітей росіян, з ними проводиться кропітка робота в школах та на позакласних заняттях. Дітей заохочують вступати в «Юнармію», «Рух перших», «Орлята», що фактично є сучасними аналогами піонерів та жовтенят, в деяких школах планують відкриття кадетських класів.
Крім того, вчителів на окупованих територіях, які погодилися працювати на ворога, відправляли на «курси» до Росії, де місцеві вчителі «ділилися досвідом» з ними. А на заняття до дітей приходять колаборанти, російські політики, військові та бойовики так званих «ДНР»-«ЛНР».
Ось лише деякі тези російської пропаганди, які доносять до дітей на окупованих територіях:
- Ми розуміємо, з ким ведемо боротьбу сьогодні, коли наші земляки продовжують гинути від рук нацистів. Боротьбу, яка врятує наших дітей та онуків від фільтрації божевільних українських націоналістів.
- В українських школах навмисно оминали звірства фашистів, бо треба було героїзувати таких нелюдів, як Бандера та Шухевич.
- 30 років в Україні послідовно виховували нацистів і націоналістів, і тепер завдання російських педагогів – перевиховати українську молодь.
- Українська влада не організувала виїзд людей з Маріуполя, ЗСУ розташовували танки та мінометні розрахунки за житловими будинками та на дахах, випалювали дома, виганяли людей з квартир та розстрілювали їх цілими сім'ями;
- Метою «Азовців» було вбити якомога більше жителів Маріуполя.
Крім того, що росіяни «перевчають» українських дітей, вони ще дарують цукерки їм в школах, виконують деякі новорічні бажання, проводять заходи, – все задля того, щоб справити добре враження і викликати думки: «А от українські військові нам подарунки не робили».
Брехня, пропаганда, агресивні маніпуляції над дітьми наочно показують, що російський фашизм – не пропагандистське кліше, а реальна загроза, з якою зіткнулися Україна та світ.
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