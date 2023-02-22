Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія активно годує українських дітей пропагандою: головні тези

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Росія активно годує українських дітей пропагандою: головні тези
У Росії дітей змалечку привчають до думки, що вони мають вмирати за міфічні «скрєпи»
фото з відкритих джерел

Росія хоче перетворити українських дітей на рашистів

На сьогоднішній день десятки тисяч українських дітей, на жаль, перебувають під впливом пропаганди Росії: частину з них вивезли на територію РФ, інші ж живуть на окупованих територіях України. Проте з усіма ними ведеться ретельна робота, оскільки ціль окупантів, – зробити з молодих українців росіян.

Центр стратегічних комунікацій Мінкульту України, одна з цілей якого є протидія інформаційним атакам Росії, детально розібрав, через що проходять українські діти в РФ та в окупації, в статті: «Як Кремль планує перетворити українських дітей на рашистів – плани до 2030 року».

Росія хоче перетворити українських дітей на рашистів. Це вирішить одразу дві проблеми РФ, – демографічну, а також нестачу мобілізаційного резерву для нових війн.

Щоб зробити з дітей росіян, з ними проводиться кропітка робота в школах та на позакласних заняттях. Дітей заохочують вступати в «Юнармію», «Рух перших», «Орлята», що фактично є сучасними аналогами піонерів та жовтенят, в деяких школах планують відкриття кадетських класів.

Крім того, вчителів на окупованих територіях, які погодилися працювати на ворога, відправляли на «курси» до Росії, де місцеві вчителі «ділилися досвідом» з ними. А на заняття до дітей приходять колаборанти, російські політики, військові та бойовики так званих «ДНР»-«ЛНР».

Ось лише деякі тези російської пропаганди, які доносять до дітей на окупованих територіях:

  • Ми розуміємо, з ким ведемо боротьбу сьогодні, коли наші земляки продовжують гинути від рук нацистів. Боротьбу, яка врятує наших дітей та онуків від фільтрації божевільних українських націоналістів.
  • В українських школах навмисно оминали звірства фашистів, бо треба було героїзувати таких нелюдів, як Бандера та Шухевич.
  • 30 років в Україні послідовно виховували нацистів і націоналістів, і тепер завдання російських педагогів – перевиховати українську молодь.
  • Українська влада не організувала виїзд людей з Маріуполя, ЗСУ розташовували танки та мінометні розрахунки за житловими будинками та на дахах, випалювали дома, виганяли людей з квартир та розстрілювали їх цілими сім'ями;
  • Метою «Азовців» було вбити якомога більше жителів Маріуполя.

Крім того, що росіяни «перевчають» українських дітей, вони ще дарують цукерки їм в школах, виконують деякі новорічні бажання, проводять заходи, – все задля того, щоб справити добре враження і викликати думки: «А от українські військові нам подарунки не робили».

Брехня, пропаганда, агресивні маніпуляції над дітьми наочно показують, що російський фашизм – не пропагандистське кліше, а реальна загроза, з якою зіткнулися Україна та світ.

Читайте також: Як влаштована пропагандистська машина Путіна. Розслідування
Теги: путінський режим діти пропаганда військові Україна робота влада молодь фашизм танки росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія намагається нав'язати українцям стереотип про поганих багатіїв
Українців атакували пропагандою класової ненависті
17 лютого, 16:23
Війна ще далека від завершення
Що має розуміти кожен українець про війну. Десять пунктів
15 лютого, 18:21
Німецький концерн Rheinmetall може поставити в Україну 139 танків Leopard
Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard
24 сiчня, 03:35
Окупанти знову атакують Україну, дрони вже збивають
Окупанти знову атакують Україну, дрони вже збивають
26 сiчня, 00:28
Масована ракетна атака на Україну, скандал із нардепом Тищенко. Головне за 26 січня
Масована ракетна атака на Україну, скандал із нардепом Тищенко. Головне за 26 січня
26 сiчня, 23:40
В Україні можуть посилити покарання за майнові злочини
Міністр внутрішніх справ розповів, як каратимуть мародерів під час війни
8 лютого, 23:42
Генерал Дмитро Ульянов командував полком мобілізованих із Татарстану
ЗСУ знищили російського генерала-десантника
7 лютого, 07:24
В Україні понад 150 тисяч безробітних: у яких областях найбільше
В Україні понад 150 тисяч безробітних: у яких областях найбільше
16 лютого, 15:03
Зброї більше, але по винищувачах не все зрозуміло: головне за ніч
Зброї більше, але по винищувачах не все зрозуміло: головне за ніч
15 лютого, 07:00

Політика

Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9643
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8153
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7138
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6978
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6758
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту