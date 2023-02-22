Росія активно годує українських дітей пропагандою: головні тези

У Росії дітей змалечку привчають до думки, що вони мають вмирати за міфічні «скрєпи»

Росія хоче перетворити українських дітей на рашистів

На сьогоднішній день десятки тисяч українських дітей, на жаль, перебувають під впливом пропаганди Росії: частину з них вивезли на територію РФ, інші ж живуть на окупованих територіях України. Проте з усіма ними ведеться ретельна робота, оскільки ціль окупантів, – зробити з молодих українців росіян.

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Центр стратегічних комунікацій Мінкульту України, одна з цілей якого є протидія інформаційним атакам Росії, детально розібрав, через що проходять українські діти в РФ та в окупації, в статті: «Як Кремль планує перетворити українських дітей на рашистів – плани до 2030 року».

Росія хоче перетворити українських дітей на рашистів. Це вирішить одразу дві проблеми РФ, – демографічну, а також нестачу мобілізаційного резерву для нових війн.

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Щоб зробити з дітей росіян, з ними проводиться кропітка робота в школах та на позакласних заняттях. Дітей заохочують вступати в «Юнармію», «Рух перших», «Орлята», що фактично є сучасними аналогами піонерів та жовтенят, в деяких школах планують відкриття кадетських класів.

Крім того, вчителів на окупованих територіях, які погодилися працювати на ворога, відправляли на «курси» до Росії, де місцеві вчителі «ділилися досвідом» з ними. А на заняття до дітей приходять колаборанти, російські політики, військові та бойовики так званих «ДНР»-«ЛНР».

Ось лише деякі тези російської пропаганди, які доносять до дітей на окупованих територіях:

Ми розуміємо, з ким ведемо боротьбу сьогодні, коли наші земляки продовжують гинути від рук нацистів. Боротьбу, яка врятує наших дітей та онуків від фільтрації божевільних українських націоналістів.

В українських школах навмисно оминали звірства фашистів, бо треба було героїзувати таких нелюдів, як Бандера та Шухевич.

30 років в Україні послідовно виховували нацистів і націоналістів, і тепер завдання російських педагогів – перевиховати українську молодь.

Українська влада не організувала виїзд людей з Маріуполя, ЗСУ розташовували танки та мінометні розрахунки за житловими будинками та на дахах, випалювали дома, виганяли людей з квартир та розстрілювали їх цілими сім'ями;

Метою «Азовців» було вбити якомога більше жителів Маріуполя.

Крім того, що росіяни «перевчають» українських дітей, вони ще дарують цукерки їм в школах, виконують деякі новорічні бажання, проводять заходи, – все задля того, щоб справити добре враження і викликати думки: «А от українські військові нам подарунки не робили».

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Брехня, пропаганда, агресивні маніпуляції над дітьми наочно показують, що російський фашизм – не пропагандистське кліше, а реальна загроза, з якою зіткнулися Україна та світ.