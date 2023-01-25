Росіяни розстріляли турецьке судно у Херсоні
У момент атаки на борту не було екіпажу
У Херсонському порту росіяни обстріляли судно «Тузла» під прапором Туреччини. Про це повідомляє телеканал NTV.
«Судно під прапором Туреччини було обстріляне російськими військами в українському порту Херсона. Після атаки на капітанському містку спалахнула пожежа», – повідомляє телеканал.
У момент атаки на борту не було екіпажу, завдяки чому внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Як повідомлялося, сьогодні, 25 січня, російська армія масованим вогнем вкрила Берислав Херсонської області. Окупанти влучили в продуктовий магазин. Двоє людей загинули, троє поранені.
Триває 336 доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та п'ять ракетних ударів. Також здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.
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