Коломойський заговорив про державний комунізм. Чи втратить від цього Ахметов?

Коломойський вже вдруге нагадує, що гірничо-збагачувальні комбінати «Метінвесту», одним з акціонерів якого є Рінат Ахметов, платять дуже малу ренту

Олігарх Ігор Коломойський оголосив план порятунку країни, що передбачає націоналізацію важливих підприємств та підвищення ренти на видобуток залізної руди

На 100 днів президентства Володимира Зеленського в ЗМІ вийшло інтерв’ю з Ігорем Коломойським, в якому він обурився тим, скільки держава втрачає від діяльності металургійних комбінатів.

Олігарх, який в кінці травня лякав іноземних фінансистів дефолтом України, цього разу заговорив про порятунок економіки України. Прикриваючись благородними цілями – здоров’я людей, повернення українців із заробітків, сплата справедливих податків – Коломойський використав комуністичні методи. Йдеться про загальну націоналізацію великих державотворчих підприємств та розробки надр землі.

«Тобто в декількох галузях нам потрібен державний капіталізм», – запропонував Коломойський.

Під час роздумів про порятунок економіки країни Коломойський зосередився на двох «мішенях» – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та підприємствах «Метінвесту» Ахметова-Новінського.

Погана екологія як привід для націоналізації

Щодо криворізького активу Коломойський заявив, що «треба відібрати підприємство», тому що там погана екологія.

«Я не знаю, що там було до індусів, але вони на комбінаті 14 років, і смертність від раку легенів у Кривому Розі через викиди з комбінату більше вп’ятеро, ніж у Дніпрі. Ось це результат їхньої роботи», – сказав він.

В ArcelorMittal вже заперечили слова олігарха щодо впливу меткомбінату на онкозахворювання. Так, найвищий рівень онкологічних захворювань зафіксовано у Кіровоградської області (475 осіб на 100 тис. населення), Сумської області (422,7 на 100 тис. населення). У Кривому Розі ж цей показник за 2017 рік складав 403,3. Хоча і цей показник досить високий. Але враховуючи, що по Дніпропетровщині рівень онкології складає 379,4, це не п’ятеро більше, про що говорив Коломойський.

Якщо із впливом на онкологію питання спірне, то щодо забруднення повітря в Україні криворізький меткомбінат є безперечним лідером.

Дані Мінекології за 2017 рік

Сигнал щодо націоналізації на підприємстві не зрозуміли. Чітко було заявлено, що власники «АрселорМіттала» не погодяться з тим, що будь-хто візьме і забере цю власність. При цьому натякнули, що вони українському олігарху не по зубах, адже тому доведеться «воювати» з Німеччиною, оскільки акції підприємства належать німецькій ArcelorMittal Duisburg.

Продаєш сировину за кордон – сплачуй 75% ренти

Коломойський вже вдруге нагадує, що гірничо-збагачувальні комбінати «Метінвесту», акціонерами якого є Рінат Ахметов та Вадим Новинський, платять дуже малу ренту, використовуючи надра України. Вперше це було в травневому інтерв’ю, де він оцінював маржу підприємств Ахметова з продажу залізної руди в 400%.

Після перемоги Зеленського на президентських виборах відбулася зустріч Коломойського з Вадимом Новинським, під час якої дніпровський олігарх нарікав, що «Метінвест» отримує надприбутки на експорті залізної руди.

«Нині Ахметов платить ренту в $1,5 на тонні. Ахметов має 270% прибуток із природних багатств країни, хіба це нормально, хіба так буває в цивілізованих країнах?» – розповідав олігарх.

Офіційні фінансові результати Metinvest B.V. за 2018 рік

Тому Коломойський розглядає такий варіант: якщо вивозити сировину (залізну руду), то з $80 прибутку на тоні мінімум 75% направити на виплату податків, тобто залишати підприємству $20 з тони. Він навіть порахував, що «Метінвесту» після цього залишиться $280 млн чистого прибутку.

Інший же варіант – націоналізація розробки надр землі. Тобто всі ГЗК перейдуть у власність держави.

Чи варто хвилюватись металургійній галузі?

Експерти вважають, що до сказаного Коломойським в інтерв’ю слід ставитися лише як до заяви багатої людини. Адже після висловлювань про дефолт України інвестори вже не так гостро реагують на слова олігарха.

Але в «АрселорМіттал» після того, як перед виборами в Раду їх розкритикував Володимир Зеленський, а потім влаштувала перевірку СБУ, вирішили всерйоз поставитися до заяви Коломойського. По-перше пресслужба підприємства наголосила, що їм важлива думка уряду, а не приватної особи.

«Націоналізація підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг» – це особиста точка зору Ігоря Валерійовича, яка насправді суперечить заявам нової влади про підготовку до масштабної приватизації. Вона декларує продаж багатьох держпідприємств з метою зменшення обсягів корупції, розвитку бізнесу та залучення інвестицій», – йдеться в повідомленні підприємства.

У криворізькому меткомбінаті нагадують, що перекреслити найбільшу приватизацію в країні – це означатиме негативний сигнал для міжнародних інвесторів.

«Хто після цього прийде в Україну? У нас і так ніколи не було черги із іноземних інвесторів», – наголошують на підприємстві.

На відміну від «АрселорМіттал», в «Метінвесті» не коментують слова Коломойського. Хоча якраз їх це насамперед може торкнутися. Враховуючи, що в новій Раді буде «група Коломойського», а в керівництві податкового комітету Верховної Ради будуть лояльні до олігарха депутати, підвищення ренти на видобуток залізної руди цілком ймовірне. Принаймні на 10%, допускають експерти.

«Можливо вкидаються на перший погляд безглузді ідеї, щоб вони обговорювалися, а потім дивитися на реакцію», – припускає аналітик Concorde Capital Олександр Паращій.

Нині інвестори вже не проводять паралелі між думкою олігарха і державною політикою. Але сказане Коломойським, як мінімум, сприймається як фактор потенційних ризиків.

У червні 2004 року ІМС (фактичні засновники – Рінат Ахметов і Віктор Пінчук) було визнано переможцем конкурсу з приватизації «Криворіжсталі» за 4 млрд 260 млн грн ($800 млн). Навесні 2005 року суди визнали незаконним продаж 93,02%-го пакету акцій «Криворіжсталі».

24 жовтня 2005 року відбувся приватизаційний конкурс. Його переможцем визнали компанію Mittal Steel Germany GmbH – за 24 млрд 200 млн грн ($4,8 млрд), що у 2,4 рази перевищує стартову ціну і в 5,7 – суму, отриману за підприємство 2004 року.

Сергій Чепінський, «Главком»