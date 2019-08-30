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    Семерак: цього року Чорнобиль відвідають понад 100 тисяч туристів

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    <span>За часів міністра екології Остапа Семерака було введено в експлуатацію новий безпечний саркофаг для четвертого енергоблоку ЧАЕС</span> - Семерак: цього року Чорнобиль відвідають понад 100 тисяч туристів
    За часів міністра екології Остапа Семерака було введено в експлуатацію новий безпечний саркофаг для четвертого енергоблоку ЧАЕС

    Кількість відвідувачів зони ЧАЕС у 2015 році складала всього вісім тисяч

    Протягом 2019 року кількість туристів до Чорнобильської зони сягне рекордної за усі роки цифри – 100 тисяч осіб.

    Про це міністр екології Остап Семерак повідомив в інтерв’ю «Главкому».

    Міністр повідомив, що кількість відвідувачів зони у 2015 році складала всього вісім тисяч.

    «У 2016 році я почав запроваджувати політику відкриття Чорнобильської зони. Внаслідок цього  в 2018 році кількість відвідувачів зросла до 75 тис. Фільм «Чорнобиль», безумовно, додав інтересу. Гадаю, що в 2019 році ми матимемо понад 100 тис. туристів», - підкреслив він.

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    Семерак зазначив, що міністерство за останні роки почало розвивати супутні послуги. Адже у 2015 році на території Чорнобильської зони не було навіть туалетів.

    «Люди змушені були ходити в радіоактивний ліс! Пізніше це вирішили. Почали інвестувати гроші в заклади харчування: почала працювати їдальня на ЧАЕС, яку відкрили для відвідувачів станції, також приватна фірма відкрила кафе в орендованому приміщенні», - розповів міністр.

    Семерак акцентував на тому, що державне майно в Чорнобильській зоні почали брати в оренду. Адже раніше ніхто взагалі не думав, що в зоні можна розвивати бізнес, а не тримати її на державних дотаціях.

    «Лише держпідприємство, яке забезпечує відвідування, в 2018 році заплатило в держбюджет кілька десятків мільйонів гривень», - резюмував міністр екології.

     Більше читайте: Остап Семерак: У Чорнобилі йдеться про інвестицію в мільярд доларів

     

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