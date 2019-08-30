«Шо ви арьотє?»: опубліковано відео, як Зеленський кричав на депутатів в Раді

Зеленський почав кричати на нічному засіданні Ради

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков виставив на голосування проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту №7203 про депутатську недоторканність.

Коли він закликав депутатів голосувати за прийняття законопроекту про зняття недоторканності в цілому, в залі почали його поправляти.

«Я і сказав, що попередньо. Постанова приймається в цілому, давайте не вводити в оману», - відповів Разумков.

Президент Володимир Зеленський не витримав і втрутився. На годиннику було за північ, всі втомилися, нерви на межі.

«Ну і сказав? Чого ви арьотє всьо врємя?», - крикнув Зеленський.

Після своїх слів він стукнув руками по столі під сміх та схвальні вигуки сесійної зали. Депутати зааплодували і приступили до голосування. За - 363 парламентарія. Проти - 1, утримався - 1.

Нагадаємо, Зеленський прийшов до Верховної Ради вранці, виголосив звернення до Ради і залишився спостерігати за ходом засідання. Президент раз у раз просив парламентаріїв менше обговорювати і більше приймати рішень.