  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Шо ви арьотє?»: опубліковано відео, як Зеленський кричав на депутатів в Раді

    • Розсилка
    «Шо ви арьотє?»: опубліковано відео, як Зеленський кричав на депутатів в Раді

    Зеленський почав кричати на нічному засіданні Ради

    Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков виставив на голосування проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту №7203 про депутатську недоторканність. 

    Коли він закликав депутатів голосувати за прийняття законопроекту про зняття недоторканності в цілому, в залі почали його поправляти.

    «Я і сказав, що попередньо. Постанова приймається в цілому, давайте не вводити в оману», - відповів Разумков.

    Читайте також

    Президент Володимир Зеленський не витримав і втрутився. На годиннику було за північ, всі втомилися, нерви на межі.

    «Ну і сказав? Чого ви арьотє всьо врємя?», - крикнув Зеленський. 

    Після своїх слів він стукнув руками по столі під сміх та схвальні вигуки сесійної зали. Депутати зааплодували і приступили до голосування. За - 363 парламентарія. Проти - 1, утримався - 1.

    Нагадаємо, Зеленський прийшов до Верховної Ради вранці, виголосив звернення до Ради і залишився спостерігати за ходом засідання. Президент раз у раз просив парламентаріїв менше обговорювати і більше приймати рішень.

    Читайте також
    Верховна Рада політика Володимир Зеленський президент Дмитро Разумков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ