У Польщі розповіли, коли Трамп зможе відвідати Варшаву
Президент США вибачився перед головою Польщі через скасування візиту
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує відвідати Польщу в найближчі місяці. Про це заявив голова канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає TVN24.
Зі слів представника канцелярії польського президента, Трамп сам зателефонував Анджею Дуді з вибаченнями.
«Трамп особисто зателефонував президенту Дуді та вибачився за ситуацію зі скасуванням його візиту до Варшави через ураган, який, як очікується, обрушиться на південні штати в ці вихідні. Трамп вирішив, що не може заишити США», - повідомив Щерський.
Дональд Трамп мав відвідати Польщу з 31 серпня по 2 вересня для участі в заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни. В ці дні у Варшаві мала відбутися його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп скасував запланований візит до Польщі через ураган, який наближається до Флориди, у зв'язку з чим переноситься його перша зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запланував зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським у Варшаві.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда запросив Зеленського відвідати Варшаву з візитом у день відзначення річниці початку Другої світової війни (1 вересня – ред.).
Президент США Дональд Трамп перебуватиме з візитом у Польщі з 31 серпня до 2 вересня.
Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що на зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа у Варшаві, яка пройде наприкінці серпня - початку вересня, планується підписання низки документів.
До слова, польська влада вважає недоречним присутність президента РФ Володимира Путіна на пам'ятних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.