У Польщі розповіли, коли Трамп зможе відвідати Варшаву



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Дональд Трамп



Фото: un.org

Президент США вибачився перед головою Польщі через скасування візиту

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує відвідати Польщу в найближчі місяці. Про це заявив голова канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає TVN24.

Зі слів представника канцелярії польського президента, Трамп сам зателефонував Анджею Дуді з вибаченнями.

«Трамп особисто зателефонував президенту Дуді та вибачився за ситуацію зі скасуванням його візиту до Варшави через ураган, який, як очікується, обрушиться на південні штати в ці вихідні. Трамп вирішив, що не може заишити США», - повідомив Щерський.

Дональд Трамп мав відвідати Польщу з 31 серпня по 2 вересня для участі в заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни. В ці дні у Варшаві мала відбутися його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп скасував запланований візит до Польщі через ураган, який наближається до Флориди, у зв'язку з чим переноситься його перша зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запланував зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським у Варшаві.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда запросив Зеленського відвідати Варшаву з візитом у день відзначення річниці початку Другої світової війни (1 вересня – ред.).

Президент США Дональд Трамп перебуватиме з візитом у Польщі з 31 серпня до 2 вересня.

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що на зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа у Варшаві, яка пройде наприкінці серпня - початку вересня, планується підписання низки документів.

До слова, польська влада вважає недоречним присутність президента РФ Володимира Путіна на пам'ятних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.