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    Константинополь остаточно відриває Київ від Москви

    • Ярослав Коцюба
    • Розсилка
    <img src="/ftp_upload/images/patriarh_tomos_2018.jpg" alt="Вселенський патріархат" width="" height="" itemprop="image" /> - Константинополь остаточно відриває Київ від Москви
    Вселенський патріархат
    фото: patriarchate.org

    Автокефальна помісна православна Церква в Україні буде створена

    27-29 листопада Святий і Священний Синод Константинопольського патріархату схвалив текст Томосу (грамоти про надання автокефалії), чим підтвердив беззаперечне канонічне право України на створення єдиної помісної православної Церкви.

    В офіційному рішенні, оприлюдненому увечері 29 листопада, наголошується: «В контексті рішення, прийнятого Вселенським патріархатом про надання автокефалії Церкви в Україні, і в очікуванні дарування Патріаршого та Синодального Томосу Святий і Священний синод підготував статут української Церкви».

    Отже, в оприлюдненому прес-релізі чітко окреслені три моменти.

    По-перше, Константинополь вчергове підтвердив, що автокефальна помісна православна Церква в Україні буде створена. І цей шлях незворотній.

    По-друге, текст Томосу підготовлений і схвалений. Що підтвердив також і директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, який водночас є представником президента України у переговорному процесі з Вселенським патріархатом.

    По-третє, на основі тексту Томосу Священний Синод розробив пропозиції до статуту Православної Церкви в Україні. Це зроблено для того, щоб під час проведення Об’єднавчого Собору в Києві не виникло суперечливих питань щодо внутрішнього устрою нової помісної Церкви. Якими саме є ці зауваження, в Константинополі не розголошують. Але, ймовірно, вони стосуються визначення статусу предстоятеля – буде це патріарх чи митрополит, а також назви самої Церкви, робочі варіанти якої наразі такі: «Українська православна церква» або «Православна Церква в Україні». Останній варіант, на думку константинопольських архієреїв, є більш прийнятним й універсальним, позаяк унеможливлює прояви етнофілетизму – перетворення Церкви з релігійної спільноти в національно-політичний інструмент, як це можна спостерігати в Росії.

    Попри очікування, публічно не була озвучена дата проведення Об’єднавчого Собору. У своєму зверненні після засідання Священного Синоду президент України Петро Порошенко заявив, що конкретну дату Всеукраїнського архієрейського православного зібрання незабаром оголосить патріарх Варфоломій. Відомо, що Собор має відбутися у грудні. За оптимістичними прогнозами – у першій половині місяця.

    Власне, на Об’єднавчому Соборі буде обраний предстоятель Православної Церкви в Україні і затверджений статут із пропозиціями, запропонованими Священним Синодом Вселенського Патріархату. Після чого новий глава Церкви відбуде до Константинопольської патріаршої резиденції у Фанарі, де разом з патріархом Варфоломієм відслужить святкову службу, а також отримає Томос про автокефалію. Саме тоді й буде озвучений текст цієї Синодальної грамоти. Після чого помісна Українська Церква офіційно увійде до світової православної спільноти.

    Хоча процес визнання УПЦ окремими церквами-сестрами може затягнутися, з огляду на брудну й агресивну протидію Москви. Проте, крім РПЦ і залежної від неї Сербської церкви, ніхто категорично не висловлювався проти української автокефалії. Звучали лише заяви про необхідність обговорення цього питання на Всеправославному соборі. Однак у Константинополі відкинули таку ідею, аргументувавши свою позицію щодо дарування Томосу Українській Церкві виключним канонічним правом «першої серед рівних» інших помісних церков.

    Відповідно до Апостольських Правил, в одній незалежній державі не може бути двох і більше помісних православних Церков (фото: Станіслав Груздєв, Главком)
    Відповідно до Апостольських Правил, в одній незалежній державі не може бути двох і більше помісних православних Церков (фото: Станіслав Груздєв, Главком)

    Що буде з УПЦ Московського патріархату?

    11 жовтня Священний Синод Вселенського Патріархату скасував постанову 1686 року про перехід Київської митрополії під юрисдикцію Московської церкви. Саме з цього дня всі парафії УПЦ МП в Україні, включно з Кримом, втратили свою канонічну залежність від РПЦ.

    Відповідно до Апостольських Правил, в одній незалежній державі не може бути двох і більше помісних православних Церков. Тому після остаточного організаційного оформлення помісної Православної Церкви в Україні всі православні віряни повинні об’єднатися у єдину структуру і підкорятися Київському першоієрарху.

    Звісно, що такий канонічний принцип в умовах секулярного і ліберального релігійного законодавства не може діяти повною мірою. Конституція і закони України гарантують рівні права для всіх конфесій і релігійних організацій. Водночас держава повинна сприяти міжконфесійному миру і залагоджувати міжконфесійні конфлікти.

    У середовищі УПЦ МП неодноразово лунали попередження про те, що створення єдиної помісної православної Церкви в Україні може призвести до кривавих зіткнень. Щоб цього не сталося, Верховна Рада планує прийняти законопроект №5309. Він передбачає, що, зокрема, парафії Московського патріархату, які не захочуть приєднуватися до Київської церкви, будуть змушені перереєструватися під іншою назвою, де має чітко вказуватися центр їхньої юрисдикції. А в даному випадку це – Москва. Сама ж УПЦ МП найочевидніше буде перейменована на «Екзархат РПЦ в Україні».

    Водночас, як відомо, 10 єпископів УПЦ Московського патріархату підписалися під зверненням до Вселенського патріарха Варфоломія про надання автокефалії. У самій УПЦ МП не виключають, що після офіційного отримання Томоса до автокефальної церкви в Україні можуть приєднатися ще близько 20 архієреїв, що є третиною від усього єпископату. Навіть за прогнозами деяких представників Московського патріархату, автокефальна православна Церква за 5 років може стати єдиною і домінуючою в Україні, а залишки УПЦ МП маргіналізуються до локальних регіональних структур.

    Ярослав Коцюба, для «Главкома»

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