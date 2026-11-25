З середини листопада ціни на пальне в Україні знижуються.

Наприклад, А-95 подешевшав у всіх великих мережах АЗС: найбільше знизила ціну мережа KLO – на 9,20 грн/л, до 78,70 грн/л. Дизель у ній став дешевшим на 9,70 грн/л і коштує 94,70 грн/л. Середня ціна бензину А-95 у семи найбільших мережах становить близько 82,45 грн/л, а дизеля – 98,18 грн/л. Проти цієї тенденції йде лише автогаз: за місяць він подорожчав у всіх мережах і коштує тепер від 59,99 до 63,50 грн/л.

Ціни на пальне в Україні дані на 25 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 80,90 82,90 96,90 98,90 93,90 - 61,90 84,90 87,90 99,90 102,90 94,90 - 63,50 ↓ 84,90 ↓ 87,90 ↓ 99,90 ↓ 104,90 96,90 ↓ - 63,50 88,90 91,90 103,00 106,00 95,90 ↓ - 63,5 79,90 82,90 96,90 98,90 - 77,90 61,90 78,70 ↓ 84,9 ↓ 94,70 ↓ 98,70 ↓ 93,20 ↓ 77,3 ↓ 63,40 78,99 ↓ - 95,99 - - - 59,99

Чому дешевшає пальне і чи триватиме цей тренд далі, розбирався «Главком».

Чого чекати водіям найближчим тижнем

Керівник консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн у коментарі «Главкому» розповів, що бензин опуститься нижче 80 грн/л протягом 7–10 днів. Дизель за цей час може подешевшати до 90–95 грн/л.

«Якщо поточні тенденції на світовому ринку закріпляться, в грудні є шанси побачити ще нижчі ціни», – каже аналітик.

За даними Куюна, найбільше бензин подешевшав у мережах VostokGaz у Дніпрі (на 12 грн/л) і Green Wave у Тернополі (на 11,10 грн/л). «Укрнафта» та UPG знизили ціни на 9 грн/л. Серед дизельних мереж рекордсменом став Euro 5, де літр подешевшав на 13,10 грн/л. Мережа VST знизила ціну на 8,90 грн/л, а KLO – на 8,70 грн/л.

Бензин дешевше за 80 грн/л уже можна знайти на АЗС. Найнижча ціна дизеля становить 90,90 грн/л, а цінники вище 100 грн/л майже зникли.

Загалом з початку тренду бензин у середньому подешевшав на 7,81 грн/л, до 82,26 грн/л, а дизель – на 7,05 грн/л, до 97,55 грн/л. «Є перші ознаки охолодження цін й на автогаз, але до динаміки бензину й дизелю поки що далеко», – зазначає Куюн.

Експерт пояснює, що нафта на світовому ринку опустилася нижче $90 за барель, але падіння помітно сповільнилося. На його думку, ринку потрібне повне розблокування Ормузької протоки.

Чому дешевшає пальне

Директор Науково-технічного центру «Псіхєя» Сергій Сапєгін у коментарі «Главкому» пояснює: у світі стало більше нафти, а попит на неї слабшає. Щоб зрозуміти, як до цього дійшло, треба згадати, що було влітку й на початку осені. Тоді нафта сильно подорожчала. Причинами стали війна з Іраном, проблеми із судноплавством в Ормузькій протоці та пошкодження нафтової інфраструктури. Як зазначає Сапєгін, у середині вересня європейські ціни на готове пальне досягли рекордів: близько $1650 за тонну на дизель і $1400 на високооктановий бензин.

Потім ситуація змінилася. Нафта з Перської затоки знову йде на експорт: у жовтні країни затоки (без Оману) відправляли 18,4 млн барелів на добу. Це на 26% менше за довоєнний рівень, але значно більше, ніж у найгостріший період перебоїв. «Найважливіша зміна полягає в тому, що світова пропозиція відновлюється швидше, ніж попит», – каже експерт.

Попит при цьому слабшає. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує його скорочення цього року на 2,7 млн барелів на добу. Причини – високі ціни на енергоносії, гірша економічна ситуація та енергоефективність. Тому 13 листопада агентство змінило прогноз: замість дефіциту нафти до кінця року воно очікує профіцит, тобто надлишок, у четвертому кварталі. За даними IEA, у жовтні світова пропозиція зросла до 105,4 млн барелів на добу, а приріст запасів нафти за місяць становив 52 млн барелів. Deutsche Bank оцінює надлишок пропозиції в жовтні приблизно в 1,7 млн барелів на добу.

Сапєгін пояснює: від початку листопада Brent подешевшала з $111,56 до $86,60 за барель, тобто на 22,4%. Ринок також менше реагує на тривожні новини з Перської затоки, бо бачить, що експорт відновлюється. Для України важливіше, що подешевшало й готове пальне в Європі. За 30 днів бензин А-95 там подешевшав з $1150 до $850 за тонну, а дизель – з $1500 до $1150.

Український гуртовий ринок відреагував швидко. За даними експерта, за 30 днів бензин А-95 у гурті подешевшав на 12,96 грн/л, а дизель – на 21,91 грн/л. На АЗС зниження виявилося скромнішим: на 7,74 і 6,10 грн/л відповідно. Середня роздрібна ціна бензину А-95 становить 82,26 грн/л, гуртова – 70,56 грн/л, а розрахункова вартість імпорту – 60,72 грн/л. Для дизеля ці показники дорівнюють 97,52, 80,27 і 75,44 грн/л відповідно. Надбавка роздрібних продавців до гуртової ціни на 24 листопада сягнула 17,25 грн/л на дизелі та 11,70 грн/л на бензині. АЗС поки що відобразили лише частину здешевлення гурту. «Гуртовий ринок уже пройшов значно глибшу корекцію, ніж роздрібний, тому можемо очікувати, що частина здешевлення дійде до кінцевого споживача», –додає Сапєгін.

Які можуть бути ціни у грудні

Сапєгін порахував, якими можуть бути ціни наприкінці грудня за сприятливого сценарію. Якщо ціни на АЗС і далі знижуватимуться такими самими темпами, як протягом останнього місяця, наприкінці грудня бензин А-95 може коштувати близько 73 грн/л, а дизель – близько 90 грн/л. Експерт наголошує, що це сценарій, а не прогноз: усе залежить від європейських цін, курсу валюти та готовності АЗС знижувати ціни.

У Європі різниця між ціною нафти і ціною готового пального (маржа переробників) на бензині падає вже з жовтня. На дизелі вона залишається високою, бо частина нафтопереробних заводів на Близькому Сході та в Росії зупинила роботу. За оцінкою Європейського центрального банку, ця маржа зросла приблизно втричі порівняно з періодом до близькосхідного конфлікту. IEA радить використовувати аварійні запаси дизеля, поки світова переробка не відновиться. Тому, каже Сапєгін, «дизель може дешевшати повільніше або демонструвати короткострокові цінові розвороти навіть за сприятливої динаміки Brent».

Водіям є з чого вибирати. Преміальні мережі продають бензин приблизно на 27 грн/л дорожче за розрахункову ціну імпорту, а дизель – на 25 грн/л. На цьому тлі зросла різниця між преміальними заправками та дискаунтерами: місяць тому вона становила 4 грн/л бензину, а тепер – 7 грн/л. На заправлених 50 літрах це дає 350 грн економії. «Це означає, що у споживача є вибір між сервісом й ціною», – зазначає експерт.

«Однозначно стверджувати про гарантоване подальше падіння цін я би не став», – наголошує Сапєгін. Особливо це стосується дизеля. Якщо ситуація в Ормузькій протоці знову загостриться, подорожчають фрахт, страхування та фізичні поставки, а з ними й імпортне пальне.

Ціни підтримує і російська нафтопереробка, каже Сапєгін. Атаки Сил спеціальних операцій зупинили або порушили роботу 15 із 35 великих НПЗ, а переробка з кінця жовтня скоротилася приблизно на 45%. Через це росте конкуренція за дизель і бензин на міжнародному ринку, а європейські ціни залишаються високими.

Додаткове пальне на ринку може з'явитися завдяки збільшенню обсягів роботи нафтопереробних заводів у країнах Атлантичного басейну та розширенню експорту з Китаю. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що у грудні світові обсяги переробки нафти зростуть.

На ціни впливатиме і рішення ОПЕК+. 29 листопада об'єднання має визначити, скільки нафти видобуватимуть країни-учасниці у 2027 році. Обмеження видобутку могло б загальмувати здешевлення, а суперечки всередині об’єднання можуть збільшити пропозицію нафти й обвалити ціни. Загалом Сапєгін вважає, що до кінця року бензин дешевшатиме впевненіше, ніж дизель.

Ціни на АЗС прив’язали до нафтових котирувань: що це значить

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев пояснив здешевлення ціновою політикою найбільших операторів. Як розповів експерт «Главкому», кілька років тому вони перестали орієнтуватися на вартість реальних поставок і почали закладати в ціну очікувані зміни нафтових котирувань. Поки котирування майже весь рік росли, це давало операторам стабільний дохід, і така політика влаштовувала всіх.

Тепер котирування три тижні поспіль падають: з $115 до $88 за барель. Нафтопродукти на кордоні подешевшали менше, проте трейдери змушені знижувати ціни на заправках.

Якщо оператори не відмовляться від цієї прив’язки, ціни й далі знижуватимуться. «Якщо котирування не підніматимуться, то українські автомобілісти отримують неочікуваний подарунок до різдвяних свят», – каже експерт.

Конкретних прогнозів Рябцев не дає. Раніше ціни визначали вартість нафтопродуктів на кордоні, курс гривні та попит, тому їх можна було передбачити. Тепер, за словами експерта, усе «визначається апетитом учасників ринку».

«Усі заробляють менше, окрім тих, хто торгує нафтопродуктами в роздробі. Вони заробляють більше, аніж до війни. За рахунок кого? За рахунок нас з вами», додає Рябцев.

Що зміниться з нового року

З 1 січня 2027 року в Україні має зрости акциз на пальне. Ставка на бензин збільшиться з 300,8 до 329,9 євро за тонну, а на дизель – з 253,8 до 291,9 євро. Експерти по-різному оцінюють, як це вплине на ціни на АЗС.

Сергій Куюн вважає, що акциз додасть до ціни 1,5–2 грн/л залежно від пального. Однак, на його думку, це не означатиме подорожчання. Податок лише загальмує зниження цін.

Сергій Сапєгін називає такі цифри: бензин через акциз подорожчає на 1,8 грн/л, дизель – на 2,3 грн/л, а автогаз – на 1,5 грн/л. Водночас експерт зауважує, що імпортери зазвичай закуповують пальне наперед, поки акциз менший. Через це в грудні на ринку з’являється зайвий товар, гуртові ціни падають, і роздрібні мережі теж знижують ціни.

Геннадій Рябцев розглядає гірший сценарій. На його думку, роздрібні ціни зростуть пропорційно до акцизу. Він іронізує, що це буде «подарунок на Новий рік». Експерт вважає, що очікування нового податку вже може змусити трейдерів зупинити здешевлення, навіть якщо котирування падатимуть далі.

Кароліна Терещенко, «Главком»