У Кремлі заговорили про ризик «обнулення шансів на мир» на Донбасі



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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков озвучив позицію Кремля щодо Мінських угод

Москву насторожують заяви Києва про неактуальність мінського комплексу заходів

Відмова Києва від виконання Мінських угод може відкинути від перспектив врегулювання на Донбасі. Про ризик «обнулення шансів на мир» попередив представник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

За словами прес-секретаря російського лідера, Москву насторожують заяви Києва про неактуальність мінського комплексу заходів і про те, що його потрібно замінити більш сучасним документом.

Пєсков підкреслив, що «навіть думати про те, щоб узгодити якісь нові параметри», неможливо без участі представників самопроголошених республік. При цьому, зазначив представник Кремля, «українські візаві категорично відмовляються від будь-яких контактів і спілкування з ними».

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював українську делегацію на переговорах щодо Донбасу в Берліні, наполягає на тому, що настав час змінювати Мінські домовленості.

3 липня відбулась зустріч політичних радників «нормандської четвірки» в Берліні. За підсумками 11 годин перемовин, Україна, Франція та Німеччина зайняли консолідовану позицію, в той час як Росія взяла паузу, аби підготувати свою відповідь. Українську сторону на зустрічі представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював делегацію. За кілька днів після Берліну Резніков традиційно брав участь у черговому засіданні ТКГ, які зараз відбуваються в онлайн-режимі. На ній було погоджено 13 ділянок для розмінування та відкриття двох пунктів пропуску в Луганській області. Проте сторони в черговий раз не змогли домовитись щодо обміну затриманими особами.

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