Україна проведе військові навчання з НАТО у відповідь на маневри РФ



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Військові навчання «Об'єднані зусилля-2020» відбудуться у вересні цього року

Через російські військові навчання «Кавказ-2020», які відбудуться в другій декаді вересня, Міноборони України також хоче провести військові навчання в цей час. Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Так, наприкінці вересня на півдні України пройдуть військові навчання «Об'єднані зусилля-2020», в яких можуть взяти участь представники країн НАТО.

«Планується перевірити здатність Генштабу в новій структурі діяти відповідно до стандартів НАТО, здатність організовувати взаємодію з пунктами управління збройних сил НАТО», - сказав Таран.

В рамках навчань проведуть бойові стрільби зенітно-ракетними комплексами, з літаками Військово-повітряних сил, з певними підрозділами і військовими частинами сухопутних військ, а також інших військових формувань, зазначив міністр.

Все це відбудеться на полігонах на півдні України. «Ми очікуємо, що представники країн НАТО зможуть взяти участь в цих навчаннях», - додав Таран.

17 липня стало відомо, що Путін доручив провести раптову перевірку армії. Перевірка торкнеться військ, розташованих, зокрема, поблизу кордону з Україною. Такі дії проводиться для оцінки рівня підготовки армії, а також для вирішення про допуск об'єднань і військових частин до навчання «Кавказ-2020».

Як повідомлялося, нещодавно на полігонах анексованого Криму Росія розпочала двосторонні батальйонні тактичні навчання з підрозділами армійського корпусу Чорноморського флоту РФ.

11 липня в окупованому Криму помітили колону російської військової техніки, яка рухалася у напрямку Сімферополя. Більшу частину техніки складали військові вантажівки з відкритим кузовом.