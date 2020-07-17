Україна попрощалася з воїном, який загинув під час провокації російських найманців

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Дмитра Красногрудя поховали на Донеччині

Сьогодні, 17 липня, у Лимані на Донеччині в останню путь провели морського піхотинця лейтенанта Дмитра Красногрудя. Український воїн з позивним «Мир» загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Зайцеве.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«Офіцер захищав незалежність України майже з самого початку збройної агресії Росії на Донбасі. До служби в морській піхоті служив у 93-ї ОМБр «Холодний Яр» командиром розвідки мотопіхотного батальйону. Після закінчення контракту з бригадою через деякий час повернувся на службу і став командиром взводу 35-ї бригади морської піхоти», - розповіли військові.

Побратими в один голос розповідають, що за командиром були готові йти хоч на край світу, офіцер обожнював саперну справу і був взірцевим розвідником.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.

Нагадаємо, днями українська сторона отримала від російських бойовиків тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя, який першим загинув у районі Зайцевого 13 липня.

Проте російські найманці досі не передали Україні тіло загиблого під Зайцевим Донецької області військового медика Миколи Іліна.

Нагадаємо, що під час провокації російських бойовиків на Донбасі 13 липня загинув військовий медик Микола Ілін з позивним Естонець. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого.

Лише наступного дня після вбивства військового медика російськими окупантами на Донбасі Зеленський відреагував на це, однак у своєму зверненні жодного разу не згадав про країну-агресора. «Україна повинна завжди знати ціну «обіцянкам» тієї сторони», – наголосив президент, однак не згадав, що за окупаційними військами на Донбасі стоїть Росія.