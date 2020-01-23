Кривий ріг тяжко дихає. Іспит, який провалив президент Зеленський

Зеленський брав цей «кейс» під особистий контроль, але щось пішло не так… Фото: Уніан

Держекоінспекція скасувала позапланову перевірку «ArcelorMittal Кривий Ріг», яку сама ж і призначила

У липні минулого року новий президент Володимир Зеленський одну з перших своїх робочих поїздок здійснив у Кривий Ріг. Це - батьківщина і глави держави, і багатьох «кварталівців», які увійшли у владу. Зеленський настільки перейнявся екологічною ситуацією у місті свого дитинства, що запропонував перенести центральний офіс Міністерства екології саме туди.

Але нічого нікуди не перенесли. Згодом Мінекології взагалі ліквідували, зливши з Міністерством енергетики, а очільник новоствореного органу Олексій Оржель більше переймався підписанням газового контракту з Росією, ніж навколишнім середовищем. До речі, у Зеленського вже потихеньку визнають, що злиття міністерств, які переслідують протилежні цілі, було помилкою, але це інша історія...

Дихати ж мешканцям Кривого Рогу досі не стало легше. Попри те, що Зеленський брав цей «кейс» під особистий контроль, і відразу показово проводились гучні обшуки та арешти, віз і нині там…

Ця історія ілюструє безпорадність нової команди: занурившись в геополітичні нетрі та «давоси», вона виявилась неспроможною вирішити навіть конкретне «містечкове» питання. Хоча сьогодні фактично вся влада в державі сконцентрована в одних руках.

Зеленський пів року тому запропонував перенести Міністерство екології у своє рідне місто, поки не будуть вирішені місцеві екологічні проблеми

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Під час згаданої поїздки Зеленський відвідав металургійне підприємство «ArcelorMittal Кривий Ріг» - головне джерело екологічних проблем міста.

«Чому через це мають страждати люди? Я розумію, що податки і таке інше, але скільки коштує людське життя? Чи варте воно всіх тих податків? Чому кількість ракових захворювань у Кривому Розі має залежати від ваших стратегічних планів?» – обурювався улітку минулого року президент.

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Представники меткомбінату намагалися запевнити, що компанія робить кроки для поліпшення екологічної ситуації та планують у найближчі п'ять років значні інвестиції у природоохоронні заходи. Проте, тоді видавадавалось, Зеленського ці обіцянки не вразили.

Відразу ж Служба безпеки повідомила про відкрите провадження проти комбінату за екзотичною статтею Кримінального кодексу «екоцид», яка передбачає покарання від 8 до 15 років ув’язнення. На «ArcelorMittal Кривий Ріг» відбулися обшуки, силовики заявили, що на заводі виявлено джерело високої радіації. Також під час обшуків силовики арештували машину безперервного лиття і елементи обладнання. Представники компанії всі звинувачення заперечували і волали про збитки через неможливість користуватись технікою.

Цікаво, що в реєстрі судових рішень міститься ухвала місцевого райсуду від 30 липня минулого року, згідно з якою суд визнав бездіяльність Криворізького відділу СБУ щодо розгляду заяви про «екоцид» та буквально зобов’язав внести відомості про кримінальне правопорушення до реєстру досудових розслідувань. Проте, що далі відбувається з розслідуванням цієї гучної справи, – загадка.

Це далеко не перший випадок, коли завод-гігант потрапляє до поля зору правоохоронних органів. У 2016 році тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявив про стягнення з підприємства більше 72 млн грн за порушення законодавства про охорону довкілля. Втім Луценко рано радів: наприкінці того ж року «ArcelorMittal Кривий Ріг» виграв касацію і цих мільйонів держава так і не побачила.

Представникам Державної екологічної інспекції вхід на підприємство просто закритий: вони разом з місцевими активістами кілька разів намагалися потрапити туди з позаплановою перевіркою, але завжди знаходились приводи не допускати ревізорів. Про ці факти згадується і в повідомленнях СБУ. До речі, нинішній керівник Служби безпеки Іван Баканов сам з Кривого Рогу і дуже добре обізнаний з екологічною ситуацією в місті. «У Кривому Розі щороку реєструється тисячі випадків захворювання тільки на рак легень, – розповідав він в інтерв’ю «Главкому». – Я можу розповісти про сусідів знизу, збоку, про власну родину, про однокласників та одногрупників. Це величезна проблема. Так не може продовжуватися».

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Позапланову перевірку комбінату збиралися провести вже й 2020 року – Держекоінспекція у Дніпропетровській області 8 січня опублікувала відповідний наказ. Перевірка мала відбутись за зверненням голови місцевої громадської організації «Міжрегіональне бюро екологічного захисту» Василини Нікульнікової, яка давно воює з «брудним» підприємством.

«Ми зверталися до всіх, аби обстежити ділянки, надані «ArcelorMittal Кривий Ріг» для здійснення господарської діяльності, оскільки приховуються факти аварій, відбувається велика кількість затоплень територій в області, – пояснює вона. – Але Держекоінспеція та Держслужба праці відмовляються фіксувати ці порушення. У липні на нараді у президента я підіймала ці питання і мені пообіцяли, що всі зафіксовані мною протягом кількох років порушення будуть досліджені – нераціональне використання земельних ресурсів, забруднення атмосферного повітря і т.д. На жаль, нічого не відбулося, окрім відкритого СБУ кримінального провадження».

Перевірка «ArcelorMittal Кривий Ріг» була призначена за зверненням екоактивістки Василини Нікульнікової

Згідно з законом, позапланові екологічні перевірки можуть відбуватись лише за зверненням фізичних осіб (а не СБУ, наприклад), тож в серпні Нікульнікова направила до тоді ще існуючого Міністерства екології відповідне звернення. У жовтні вона вже писала скаргу на бездіяльність Держекоінспекції.

Але й призначену на початку січня за зверненням активістки перевірку несподівано було скасовано центральним апаратом інспекції. Тимчасовий виконувач обов’язків керівника Держекоінспекції Єгор Фірсов на підставі службової записки начальника відділу правового забезпечення віддав наказ не турбувати шановне підприємство.

Фірсов – колишній нардеп з дуже строкатою політичною біографією. Він обирався до парламенту від «Удару» та Блоку Порошенка, але був позбавлений мандата, коли вийшов з фракції БПП. На останніх виборах він приєднався до команди Анатолія Гриценка, але тепер здобув прихильність прем’єра Олексія Гончарука, від якого і отримав пропозицію навести порядок в одному з найкорумпованіших органів. Але поки діяльність екоінспекції дає підстави для сумнівів, що нове керівництво дійство збирається розбиратися зі зловживаннями.

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Сам собі демотиватор

Цікаво, що Фірсов потрапив на свою «тимчасову» посаду не через конкурс, а в результаті багатомісячних перемовин, зокрема, з президентом. За відсутності повноцінного голови інспекції було б логічно, аби його обов’язки виконував діючий заступник, але Кабмін вирішив довірити цю справу Фірсову, який був призначений керівником управління організаційної діяльності – старшим інспектором з охорони довкілля.

Виконувач обов’язків голови Держекоінспекції Єгор Фірсов скаржиться на недопуск для перевірок, але при цьому сам їх скасовує

«Фірсов міг взагалі не знати нічого про цю перевірку. Її міг погодити його заступник Канцурак, – припускає співрозмовник «Главкома» в Мінекоенерго. – А коли вже всі побачили, що справа зайшла надто далеко, він змушений був реагувати особисто. Звісно, «Арселор» міг і цю інспекцію не пускати, як попередні. Проте у них все-таки проблеми з СБУ, тож навіщо зайвий раз підставлятись?»

В своєму «фейсбуці» Фірсов нещодавно написав, що буде особисто перевіряти топ-забруднювачів, і вже жаліється на масові недопуски інспекцій на підприємства по всій країні. «Чесно кажучи, з кожним фактом «недопуску» мені все важче робити черговий допис, – жаліється в.о. керівника Держекоінспекції. – Це дійсно демотивує, коли є бажання і можливість допомогти людям, а реалізувати це просто неможливо». Але при цьому своїм же підписом Фірсов деякі з них скасовує – мабуть, аби ще більше не «демотивуватись». Неузгодженість дій всередині Держекоінспекції вражає. Сам Фірсов на прохання «Главкому» про коментар відповів відмовою, пославшись на зайнятість.

Як би не було, перевіряльники знову не змогли прорватись на територію, якою користується металургійний гігант. Реальна екологічна ситуація у місті досі не отримала об’єктивної оцінки. І все це відбувається попри те, що президент особисто обіцяв мешканцям свого рідного міста, потурбуватись аби вони дихали чистим повітрям.

Павло Вуєць, «Главком»