Чому у Джобса і Гейтса вийшло, а у Зеленського не дуже...

Про виступ президента у Давосі

Президент Зеленський у Давосі вкотре фантазує про майбутнє України, порівнюючи країну з дивами успіху на які спромоглися Джобс в гаражі або Гейтс.

І в той же час президент вкотре публічно жаліється на те що не вистачає часу для родини.

Мало хто знає але, кажуть, Джобс і Гейтс майже щодня теж їхали додому о сьомій або восьмій вечора. Літали на весілля до Сен-Тропе, витрачали час на день народження Суркіса, відпочивали в Омані, їздили на лижі до Франції, ходили на виступи Кварталу, постійно говорили про те що не вистачає часу на родину. І саме тому спромоглися на те на що спромоглися.

І ще. На презентації своїх великих ідей Джобс і Гейтс завжди читали з листочка.

Для того щоб бути максимально переконливими.

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Джерело: блог Михайла Ткача

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