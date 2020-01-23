  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Михайло Ткач
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Чому у Джобса і Гейтса вийшло, а у Зеленського не дуже...

    • Михайло Ткач
    • Розсилка
    Чому у Джобса і Гейтса вийшло, а у Зеленського не дуже...

    Про виступ президента у Давосі

    Президент Зеленський у Давосі вкотре фантазує про майбутнє України, порівнюючи країну з дивами успіху на які спромоглися Джобс в гаражі або Гейтс.

    І в той же час президент вкотре публічно жаліється на те що не вистачає часу для родини.

    Мало хто знає але, кажуть, Джобс і Гейтс майже щодня теж їхали додому о сьомій або восьмій вечора. Літали на весілля до Сен-Тропе, витрачали час на день народження Суркіса, відпочивали в Омані, їздили на лижі до Франції, ходили на виступи Кварталу, постійно говорили про те що не вистачає часу на родину. І саме тому спромоглися на те на що спромоглися.

    І ще. На презентації своїх великих ідей Джобс і Гейтс завжди читали з листочка.

    Для того щоб бути максимально переконливими.

     Читайте також: 

    Джерело: блог Михайла Ткача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ніна Кур'ята
    Ніна Кур'ята

    Журналістка

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Тетяна Деркач
    Тетяна Деркач

    Журналістка

    Олександр Деркач
    Олександр Деркач

    Банкір, бізнесмен

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ