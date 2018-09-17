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    Росія намагається вплинути на референдум у Македонії - глава Пентагону

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    Міністр оборони США Джеймс Меттіс - Росія намагається вплинути на референдум у Македонії - глава Пентагону
    Міністр оборони США Джеймс Меттіс

    Меттіс занепокоєний ймовірністю того, що Москва спробує вплинути на проведення референдуму про вступ Македонії до ЄС і НАТО

    Міністр оборони США Джеймс Меттіс попередив Македонію, що Росія може втрутитися в проведення референдуму про вступ країни до ЄС і НАТО.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Міністр оборони США Джеймс Меттіс прибув до Македонії в понеділок з попередженням про те, що Росія намагається втрутитися в референдум», - йдеться в повідомленні.

    Меттіс занепокоєний ймовірністю того, що Москва спробує вплинути на проведення референдуму про вступ Македонії до ЄС і НАТО.

    «Ми просто спостерігаємо за тим, як вони (македонці - ред.) формують своє майбутнє... Ми не хочемо бачити, що Росія займається там тим же, що вона намагалася зробити в багатьох інших країнах», - заявив глава Пентагону.

    Очікується, що в Скоп'є Меттіс зустрінеться з прем'єр-міністром і міністром оборони Македонії, а також із президентом Георгієм Івановим, який виступає проти угоди з Грецією.

    Нагадаємо, згідно з підписаною між Грецією і Македонією угодою 30 вересня в Македонії пройде референдум про перейменування держави.

    Громадяни Македонії мають відповісти на запитання, чи підтримують вони членство в ЄС і НАТО, приймаючи угоду між Республікою Македонія та Грецькою Республікою.

     

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