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    Порошенко зустрівся з екзархами Вселенського патріархату

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    Порошенко зустрівся з екзархами Вселенського патріархату

    Українці спільно молилися, щоб Єдина помісна церква прийшла в Україну - заявив президент

    Президент України Петро Порошенко у Києві провів зустріч з екзархами Вселенського патріархату архієпископом Даниїлом Памфілійським та єпископом Іларіоном Едмонтонським

    14 вересня Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у супроводі Патріаршого намісника, митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, голови Інформаційного управління Київської Патріархії, представника Київського Патріархату при Європейських інституціях архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія та першого проректора КПБА протоієрея Олександра Трофимлюка прибув у м. Чікаго (США).

    Тим часом РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем. 14 вересня Синод Російської православної церкви (РПЦ) зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат. 

    Напередодні посол Сполучених Штатів з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек заявив, що після надання томосу про автокефалію Української православної церкви США підтримають це рішення

    Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

    Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

    Петро Порошенко США українці
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