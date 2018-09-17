Порошенко зустрівся з екзархами Вселенського патріархату
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Українці спільно молилися, щоб Єдина помісна церква прийшла в Україну - заявив президент
Президент України Петро Порошенко у Києві провів зустріч з екзархами Вселенського патріархату архієпископом Даниїлом Памфілійським та єпископом Іларіоном Едмонтонським.
Українці сотні років молилися щоб мати Єдину Помісну Правослану Церкву.— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 вересня 2018 р.
Взори українців були спрямовані на Матір-церкву на Константинополь. Приємно, що Господь почув наші молитви. Приємно, що ми спільно пройшли цей шлях і ми можемо казати, що вийшли на фінішну пряму.
Українці спільно молилися, щоб Єдина Помісна Церква прийшла в Україну, створилася і була тим символом з’єднання країни, миру, благості, які б сприяли об’єднанню православної віри і української держави.— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 вересня 2018 р.
14 вересня Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у супроводі Патріаршого намісника, митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, голови Інформаційного управління Київської Патріархії, представника Київського Патріархату при Європейських інституціях архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія та першого проректора КПБА протоієрея Олександра Трофимлюка прибув у м. Чікаго (США).
Тим часом РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем. 14 вересня Синод Російської православної церкви (РПЦ) зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат.
Напередодні посол Сполучених Штатів з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек заявив, що після надання томосу про автокефалію Української православної церкви США підтримають це рішення
Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.
Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.
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