Цьогоріч у виборах до Конгресу США візьме участь 256 жінок
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Із 256 жінок 234 беруть участь у виборах до палати представників, 22 — до сенату
У цьогорічних проміжних виборах до Конгресу США візьме участь рекордна кількість жінок — 256 кандидаток.
Про це повідомляє CNN.
До Сенату та Палати представників цьогоріч балотуються 256 жінок: 197 демократок та 59 республіканок.
Як зазначає видання, саме демократична партія цьогоріч зробила своїм пріоритетом висувати кандидаток.
Із 256 жінок 234 беруть участь у виборах до палати представників, 22 — до сенату.
Ще 16 жінок уперше візьмуть участь у губернаторських виборах.
Як зазначає видання «Голос Америки», змотивувала жінок до участі у виборах перемога Дональда Трампа та отримання республіканцями контролю над Конгресом, рух #MeToo, жіночі марші та висунення Трампом консервативної кандидатури на посаду судді Верховного суду.