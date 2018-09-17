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    Цьогоріч у виборах до Конгресу США візьме участь 256 жінок

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    Цьогоріч у виборах до Конгресу США візьме участь 256 жінок

    Із 256 жінок 234 беруть участь у виборах до палати представників, 22 — до сенату

    У цьогорічних проміжних виборах до Конгресу США візьме участь рекордна кількість жінок — 256 кандидаток.

    Про це повідомляє CNN.

    До Сенату та Палати представників цьогоріч балотуються 256 жінок: 197 демократок та 59 республіканок.

    Як зазначає видання, саме демократична партія цьогоріч зробила своїм пріоритетом висувати кандидаток.

    Із 256 жінок 234 беруть участь у виборах до палати представників, 22 — до сенату.

    Ще 16 жінок уперше візьмуть участь у губернаторських виборах.

    Як зазначає видання «Голос Америки», змотивувала жінок до участі у виборах перемога Дональда Трампа та отримання республіканцями контролю над Конгресом, рух #MeToo, жіночі марші та висунення Трампом консервативної кандидатури на посаду судді Верховного суду.

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