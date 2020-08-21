«Мотор Січ»: Росія заходить через Китай?

«Мотор Січ» – одне з головних авіаційних підприємств пострадянського простору

Стратегічне підприємство взялись рятувати бізнесмени, які мають тісні зв’язки з країною-агресором

Скандали навколо запорізької «Мотор Січі» не вщухають останні шість років. Стратегічне українське підприємство, що займається виробництвом двигунів для літаків, гелікоптерів, газотурбінних установок, опинилось внаслідок війни без головного ринку збуту. Аби врятувати бізнес, його власники шукали різні хитрі способи обійти заборони на торгівлю з росіянами. Інколи це виходило, інколи – не дуже. Аби вирішити проблему кардинально, сімейство Богуслаєвих, яке контролювало завод, навіть зважилось пустити на підприємство партнерів. Але вже зовсім скоро з’ясувалось: за «респектабельними інвесторами» з Китаю стирчать ріжки Кремля.

Поза тим продукція цього заводу конкурентна на світовому ринку, вона використовується у 125 країнах світу. Крім того, на «Мотор Січі» працюють понад 20 тис. висококваліфікованих працівників. Усі авіаційні двигуни підприємства, їх виробництво та ремонт сертифіковані Авіаційним реєстром МАК. Попит на таку продукцію і послуги цінують у світі. І Україна мала б поборотися за те, аби таке виробництво зберегти за собою.

До 2014 року основні контракти підприємства були з Росією, але після заборони експорту до країни-агресора «Мотор Січ» потрапила у глибоку кризу, втративши 75% ринку. За неофіційними даними, до запровадження ембарго підприємство щорічно мало прибуток біля $1 млрд . До цього слід додати, що програма «Національний гелікоптер України» пішла у очікуване піке. Так звані «вертольоти Авакова» (55 французьких гелікоптерів), які МВС закупило фактично в піку «Мотор Січі», показали: влада не бачить перспектив у внутрішньому виробництві авіатехніки.

Далі ж почалися скандали та сумнівні події.

Китай на горизонті

Китайський ринок є важливим і перспективним для «Мотор Січі». Більше семи років існує контракт, за яким завод постачає туди двигуни. І ось співробітництво отримало несподіваний розвиток. У 2019 році президент АТ «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв повідомив про продаж своєї частини акцій іноземним інвесторам. За його словами, він міг би закрити завод або скоротити штат, але вирішив, що найкращий шлях – продати акції, аби зберегти виробництво високотехнологічної продукції в Україні та розширити ринок збуту в Китаї.

Новим співвласником «Мотор Січі» стала компанія Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd в особі дочірньої компанії Skyrizon Aircraft та інших офшорних фірм, контрольованих китайським бізнесменом Ван Цзінем. Названі структури викупили понад 50% акцій запорізького заводу. При цьому Ван Цзінь неодноразово заявляв, що надасть нові контракти та інвестиції українському підприємству, а в разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на купівлю інвестори зобов'язалися надати авіабудівній галузі України грантове фінансування у $100 млн та передати пакет акцій (більше 25%) в держвласність.

При цьому з невідомих причин чомусь замовчувалися факти фінансової неспроможності Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd та самого Ван Цзіня. Про сумнівну репутацію цього бізнесмена писала китайська та інша закордонна преса. На сайті Шанхайської біржі, де котувалися акції цієї компанії, також розміщувались дані про проблеми компанії бізнесмена. Зокрема відомо, що Beijing Xinwei Technology Group вже три роки є збитковою, а активи та корпоративні права Ван Цзіня знаходяться у заставі низки банків та арештовані рішеннями судових інстанцій Китаю. Відомо, що і продані акції відомого на весь світ українського виробника авіадвигунів знаходяться під арештом суду України. У кінці серпня розглядатиметься клопотання адвокатів про його скасування.





Це не перший сумнівний проєкт , за який взявся бізнесмен Ван Цзінь. Розцінювати придбання «Мотор Січі» як українсько-китайський проєкт не варто. Держава Китай не причетна до цієї купівлі акцій

Крім того, про які китайські інвестиції може йти мова, якщо компанія Beijing Xinwei Technology Group в опублікованому звіті за 2019 рік оголосила про припинення торгівлі акціями на Шанхайській біржі та визнала, що річні збитки компанії за 2019 рік склали 18,4 млрд юанів ($2,6 млрд), що в 4,5 рази перевищує ринкову вартість самої компанії (4,1 млрд юанів, або $0,56 млрд).

Тим часом Ван Цзінь робить заяви, що українське підприємство існує за рахунок китайських інвестицій. Але за фактом Skyrizon Aircraft надав лише кредит «Мотор Січі», а це – дві великі різниці. За майже п’ять років контролю над акціями «Мотор Січі» Ван Цзінь не надав жодного замовлення українському підприємству на основну його продукцію, були тільки обіцянки та гучні заяви.

Звіт, який декларує збитки китайської компанії Beijing Xinwei Technology Group. Джерело фото

У пресі не раз озвучувалась думка, що за китайським бізнесменом, який так активно зацікавився українським заводом, стоїть Російська Федерація. І підстави для таких тверджень – на поверхні. У 2012 році президент і голова правління Xinwei Group Ван Цзінь разом з росіянами заснував компанію ТОВ «Ніріт-Сінвей Телеком Технолоджі». Російсько-китайська фірма створена з метою побудови всеросійської 4G-мережі. Крім того, ця структура намагалась зайти на український ринок. «Реалізація проектів Xinwei в Україні істотно підвищить рівень китайсько-української співпраці та сприятиме модернізації української економіки», – запевняв мільярдер Ван Цзінь. Але й цей проєкт був безуспішним в Україні.





Мільярдер Ван Цзінь та сумно відомий в Україні Владислав Сурков, на той момент віцепрем’єр РФ, на перемовинах в Китаї

Новий інвестор – хранитель російських активів в Україні?

А вже влітку 2020 року ЗМІ почали несподівано пов’язувати «Мотор Січ» зі ще одним бізнесменом. Цього разу інтерес до легендарного заводу виявив олігарх Олександр Ярославський. Цей харківський бізнесмен в останні роки, після запровадження санкцій проти російських олігархів, активно скуповував їхні активи в Україні.

4 серпня стало відомо, що група DCH, яка належить Ярославському, придбає більше 25% акцій ПАТ «Мотор Січ». Група Ярославсього досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited, аби спільно розвивати «Мотор Січ».

Крім того, Ярославський запевняє, що поклав око на ще один український завод, пов’язаний з авіабудуванням. 14 серпня з’явилася заява бізнесмена, в якій він заявив про необхідність приватних інвестицій для підтримки Харківського авіаційного заводу. В повідомленні також йдеться, що група DCH готова до відкритого обговорення своїх пропозицій, а також має намір докласти всіх зусиль, щоб врятувати Харківський авіаційний завод для міста та України.





Заява Олександра Ярославського з’явилась напередодні виборів і має чи то обнадіяти жителів Харкова, чи то запевнити всіх українців у серйозності намірів нового інвестора-авіабудівельника

Самого бізнесмена Ярославського довгі роки пов’язують з близькою до Путіна людиною – олігархом Олегом Дерипаскою, алюмінієвим королем Росії. Його компанія «Русал» («Російський алюміній») є однією з найбільших в світі. Майно Дерипаски оцінюється в $3,7 млрд. У 2007 році Ярославський продав йому Харківський тракторний завод, але потім викупив назад.

Про роль Дерипаски в Україні говорить одна промовиста історія. Заволодівши Запорізьким алюмінієвим заводом, путінський олігарх зупинив підприємство. Логіка росіянина була проста – убити конкурента. Адже аналогічним заводом цей бізнесмен володіє в Росії.

На цьому зв’язки Ярославського з Російською Федерацією не обмежуються. Двічі харківський багатій намагався викупити дочірні компанії російських державних банків. Крім цього, Ярославський скупив українські активи російського олігарха Романа Абрамовича. У березні 2018 року за $106 млн він придбав у групи Evraz Абрамовича Дніпровський металургійний завод, а ще раніше, в 2017 році, – ГЗК «Суха Балка» за $109 млн.

Абрамович, Дерипаска та Ярославський разом на відпочинку

Курс на ...?

Україні потрібне підприємство «Мотор Січ», а підприємству для існування потрібні замовлення та ринки збуту. Найбільш перспективним є, звичайно, ринок Китаю. На думку фахівців, такі контракти можна знайти, якщо вести діяльність «Мотор Січі» у законному руслі та в інтересах держави Україна. Безсумнівно, що з Китаєм співпрацювати треба, але китайський ринок та компанії китайського бізнесмена, які практично збанкрутіли, – різні речі. Крім того, за такої невизначеної ситуації запорізький завод втрачає кадри.

Заяви про розвиток українського авіабудівництва бізнесменом Олександром Ярославським, який досі не дуже переймався саме цією галуззю, теж мають насторожувати. Тим паче у парі з іншим підприємцем з Піднебесної, який має неоднозначну репутацію. Багато фактів вказують на тісні стосунки одного та іншого з бізнесом країни-агресора.

Off the record фахівці галузі запевняють, що Ван Цзінь – пішак в руках російських спецслужб. А Ярославський і так не приховує своїх дружніх та ділових контактів з путінськими олігархами.

Сам же В'ячеслав Богуслаєв, який і досі на сайті АТ «Мотор січ» значиться президентом компанії, після оприлюднення інформації про продаж акцій підприємства, зник з радарів ЗМІ. Проте ексжурналіст, а зараз заступник голови Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубинський заявляє, що Богуслаєв досі продовжує керувати заводом.

Показово, що нещодавно з’явилася інформація щодо купівлі сином Богуслаєва острова в Італії за кругленьку суму. Фото: suspilne.media

Якщо подивитися на ситуацію без емоцій, лише на факти і відкинути піар, то головним вигодонабувачем в разі зупинки підприємства стане саме Російська Федерація. Профільні кадри і їхні наробки після закриття «Мотор Січі» теж можуть перейти до РФ. Саме тому військове керівництво України вважає, що в країні необхідно прийняти закон, який дає державі право вето при покупці іноземними інвесторами критично важливих підприємств.

Президент Зеленський також не пройшов стороною повз тему «Мотор січі». Він висловив переконання, що необґрунтоване відчуження майна підприємств, що мають стратегічне значення, необхідно унеможливити.

Свої слова влада вже сказала, тепер час діяти.

Дмитро Бадрак, для «Главкома»