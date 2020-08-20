Навальний без свідомості, його підключили до апарату ШВЛ



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Олексій Навальний перебуває в лікарні міста Омськ у важкому стані

До лікарні викликали поліцію

Російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту до Москви, у лікарні Омська підключили до апарата штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомила його прессекретар Кіра Ярмиш.

«Олексій як і раніше без свідомості, його підключили до апарата штучної вентиляції легенів. У лікарню на нашу вимогу викликали поліцію», - повідомила вона.

Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Російські ЗМІ також повідомляють, що Навальний перебуває у тяжкому стані в токсікореанімації Омської лікарні швидкої медичної допомоги № 1, про що повідомив головлікар ЛШМД Олександр Мураховський.

«У тяжкому стані перебуває», - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 20 серпня у російського опозиціонера Олексія Навального виявили токсичне отруєння під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено сів в Омську, Навального госпіталізували.

Це не перший раз, коли здоров’я Навального псується через отруєння. Наприкінці липня минулого року російському опозиціонеру стало погано під час відбування адміністративного арешту в московському спецприймальнику.

28 липня 2019 року його госпіталізували і поставили діагноз «контактний дерматит». На наступний день відправили назад під варту. Опозиціонер припустив, що його міг отруїти хтось сторонній, хто потрапив в його камеру, це тоді допустив й особистий лікар опозиціонера.