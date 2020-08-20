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    Навальний без свідомості, його підключили до апарату ШВЛ

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    Олексій Навальний перебуває в лікарні міста Омськ у важкому стані&nbsp; - Навальний без свідомості, його підключили до апарату ШВЛ
    Олексій Навальний перебуває в лікарні міста Омськ у важкому стані 

    До лікарні викликали поліцію

    Російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту до Москви, у лікарні Омська підключили до апарата штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомила його прессекретар Кіра Ярмиш.

    «Олексій як і раніше без свідомості, його підключили до апарата штучної вентиляції легенів. У лікарню на нашу вимогу викликали поліцію», - повідомила вона.

    Російські ЗМІ також повідомляють, що Навальний перебуває у тяжкому стані в токсікореанімації Омської лікарні швидкої медичної допомоги № 1, про що повідомив головлікар ЛШМД Олександр Мураховський.

    «У тяжкому стані перебуває», - сказав співрозмовник агентства.

    Нагадаємо, 20 серпня у російського опозиціонера Олексія Навального виявили токсичне отруєння під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено сів в Омську, Навального госпіталізували. 

    Це не перший раз, коли здоров’я Навального псується через отруєння. Наприкінці липня минулого року російському опозиціонеру стало погано під час відбування адміністративного арешту в московському спецприймальнику. 

    28 липня 2019 року його госпіталізували і поставили діагноз «контактний дерматит». На наступний день відправили назад під варту. Опозиціонер припустив, що його міг отруїти хтось сторонній, хто потрапив в його камеру, це тоді допустив й особистий лікар опозиціонера.

     

    Росія лікар отруєння літак лікарня Олексій Навальний опозиція
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