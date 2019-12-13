Богуслаєв підтвердив продаж акцій «Мотор Січі» китайським компаніям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент «Мотор Січі» В'ячеслав Богуслаєв: «Я свої продав акції»

За словами Богуслаєва, разом з купівлею акцій китайці зобов'язалися інвестувати в завод протягом двох років 250 млн доларів

Президент АТ «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям.

Про це він розповів представникам ЗМІ 13 грудня під час їх перебування на підприємстві, пише «Укрінформ».

«Я міг закрити завод, міг скоротити кількість працівників. Така проблема стояла переді мною. Ми вирішили знайти інвестора. Нам підказали, хто інвестор, ми поїхали і поговорили з Китаєм. Власники акцій продали їх через нашу біржу. І я свої продав акції», - сказав Богуслаєв.

За його словами, разом з купівлею акцій китайці зобов'язалися інвестувати в завод протягом двох років 250 млн доларів.

«Вони (інвестори - ред.) нам 100 млн доларів дали. Ось це все (складання вертольотів - ред.) робиться китайським коштом. Або б цього не було, а був би склад металу. Ще 150 млн доларів прийдуть наступного року. Якщо б ми їх не знайшли, то ви б тут не стояли, і я б з вами не розмовляв», - зазначив Богуслаєв.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують понад 50% акцій компанії «Мотор Січ». У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на купівлю, інвестори зобов'язалися надати авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів. Понад 25% акцій залишалися за «Укроборонпромом».