Не лише китайці. Стало відомо, до кого перейшла Мотор Січ



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Представники групи DCH Олександра Ярославського досягли домовленості про всебічну співпрацю з китайськими інвесторами 4 серпня

Разом з китайською компанією Мотор Січ розвиватиме група DCH Олександра Ярославського

Представники групи DCH Олександра Ярославського сьогодні, 4 серпня, досягли домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Обидві сторони будуть вести всебічне співробітництво, спільно розвиваючи українське авіабудуванняі, зокрема, запорізьке ПАТ «Мотор Cіч».

Про це повідомив офіційний веб-сайт DCH.

В офіційному повідомленні, зокрема, зазначається, що DCH має багатий досвід відновлення та модернізації промислових підприємств, що наочно демонструє стабільне функціонування Харківського тракторного заводу (ХТЗ), Дніпровського металургійного заводу, Криворізького рудника «Суха Балка». Силами DCH був побудований і ефективно адмініструється сучасний аеропорт у Харкові, на даний час DCH бере участь в проекті будівництва нового аеропорту в Дніпрі як приватний інвестор аеровокзального комплексу.

ПАТ «Мотор Січ» - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. У 2016 році підприємство придбали китайські інвестори, пов'язані із Skyrizon, і інвестували в розвиток виробництва понад 100 млн доларів. Згодом йшлося про передачу 25% акцій «Мотор Січ» держконцерну «Укроборонпром». Однак в червні поточного року радник гендиректора «Укроборонпрому» Руслан Корж повідомив, що «сьогодні ця пропозиція вже неактуальна. Вона втратила силу ще минулого року».

Олександр Ярославський входить в ТОР-10 українських бізнесменів згідно з рейтингом Forbes-2020. Інвестиційний портфель групи DCH, що йому належить, включає активи таких секторів, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент та інші. Розвитком Харківського тракторного заводу DCH Ярославського займається з 2016 року, в даний час відновлено тракторне виробництво, на базі ХТЗ створено бізнес-парк високих технологій «Екополіс ХТЗ» ($1 млрд інвестицій до 2033 року).

Нагадаємо, у грудні В’ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій «Мотор Січі» китайським компаніям

За його словами, разом з купівлею акцій китайці зобов'язалися інвестувати в завод протягом двох років 250 млн доларів.

Як повідомлялося, син колишнього власника компанії «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва Олександр придбав острів біля берегів італійської Лігурії за 10 млн євро.