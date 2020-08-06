Зеленський занепокоєний продажем «Мотор Січі» і приватизацією стратегічних підприємств



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Президент Володимир Зеленський

Президент вважає, що необхідно провести «всеосяжну» оцінку стану діяльності об’єктів державної власності

Президент Володимир Зеленський закликав уряд, РНБО та СБУ перевірити економічну обґрунтованівсть приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зеленський вважає, що необхідно провести «всеосяжну» оцінку стану діяльності об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, а також виявити та усунути фактори, що блокують їхню роботу.

Також президент наполягає на вжитті комплексних заходів з метою унеможливлення економічно необґрунтованого відчуження майна підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та суб’єктів господарювання з корпоративними правами держави.

«Крім того, слід здійснити системну оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, що мають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів, науково-дослідних (науково-технічних) установ, а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зокрема публічного акціонерного товариства «Мотор Січ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2019 року В’ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій «Мотор Січі» китайським компаніям

За його словами, разом з купівлею акцій китайці зобов'язалися інвестувати в завод протягом двох років 250 млн доларів.

До слова, представники групи DCH Олександра Ярославського 4 серпня досягли домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Обидві сторони будуть вести всебічне співробітництво, спільно розвиваючи українське авіабудуванняі, зокрема, запорізьке ПАТ «Мотор Cіч».

Як повідомлялося, син колишнього власника компанії «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва Олександр придбав острів біля берегів італійської Лігурії за 10 млн євро.