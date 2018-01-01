Справа Труханова: НАБУ оприлюднило схему розкрадання коштів

Труханов є підозрюваним у справі про розкрадання коштів під час купівлі мерією Одеси будівлі у приватної структури за завищеною ціною

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) опублікували схему заволодіння коштами Одеського міського бюджету в розмірі 185 мільйонів гривень при продажу будівель заводу «Краян». Схема опублікована на сайті НАБУ. Повідомляється, що у першій половині 2016 року Одеський міський



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Геннадій Труханов у суді

Труханов є підозрюваним у справі про розкрадання коштів під час купівлі мерією Одеси будівлі у приватної структури за завищеною ціною

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) опублікували схему заволодіння коштами Одеського міського бюджету в розмірі 185 мільйонів гривень при продажу будівель заводу «Краян». Схема опублікована на сайті НАБУ.

Повідомляється, що у першій половині 2016 року Одеський міський голова Геннадій Труханов домовився з особами, які контролюють ЗАТ UAB Naster, ТОВ VALTON GROUP LP та ТОВ «Девелопмент Еліт» про заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси.

Слідством було встановлено, що з липня по грудень 2016 року Труханов разом з іншими посадовими особами міської ради, використовуючи службове становище та всупереч інтересам територіальної громади міста вчинили низку дій, спрямованих на реалізацію задуму.

На переконання детективів, для створення умов для заволодіння коштами, задіяні особи на початку жовтня 2016 року залучили до вчинення оборудки директора суб’єкта оціночної діяльності, який визначив наперед встановлену та завідомо завищену вартість об’єкта оцінки в сумі 185 млн грн.

Після цього, учасники схеми донесли депутатам міської ради завідомо неправдиву інформацію про невідкладність розгляду питання щодо придбання приміщення. На думку слідства, це було зроблено, щоб унеможливити або створити перешкоди депутатам та відповідальним особам на належне вивчення питання купівлі цієї будівлі.

Крім того, депутатів вдалось запевнити, що ціна на приміщення є об’єктивною. Труханов повідомив депутатам недостовірну інформацію про співфінансування проекту з державного бюджету.

Як повідомили в НАБУ, службові особи Одеської міської ради тривалий час не надавали документи, підготовлені суб’єктом оціночної діяльності, в тому числі і на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ. Документи були вилучені працівниками НАБУ в результаті обшуку в приміщенні Одеської міської ради.

«Таким чином, на думку слідства, задіяні особи забезпечили ухвалення депутатським корпусом Одеської міської ради рішення про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади будівлі ВАТ «ХК «Краян» за завідомо завищеною ціною — у розмірі 185 млн грн.», — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, керівник якої наразі перебуває в зоні АТО. Проте детективи НАБУ і прокурори САП запобігли цій спробі й домоглися накладення арешту на рахунки компанії-продавця будівлі, йдеться в повідомленні.

Як відомо, сьогодні, 22 лютого, суд розглядає клопотання про відсторонення Труханова.

Раніше ЗМІ повідомили, що Труханов везе до Києва три автобуси «тітушок». Тому під Солом’янський районний суд Києва, де йде слухання клопотання про відсторонення Геннадія Труханова з посади мера Одеси, стягнули співробітників поліції та Національної гвардії.

Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала скаргу до Апеляційного суду з вимогою скасувати рішення відпустити на поруки міського голову Одеси Геннадія Труханова та обрати йому арешт із заставою у 50 млн гривень. Про це заявив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що Апеляційний суд розгляне скаргу на рішення Солом'янського районного суду у понеділок, 26 лютого.

«У четвер відбувається засідання, де розглядають питання про відсторонення його від посади, а 26 лютого Апеляційний суд буде розглядати апеляцію прокуратури на рішення суду щодо обрання запобіжного заходу. Прокуратура вимагає арешт або заставу у розмірі 50 мільйонів гривень. Така позиція прокурора», - заявив Ситник.

За його словами, прокуратура надала суду документи, які обґрунтовують необхідність застосування арешту для Труханова.

«Були дані, що він був відсутнім на території України впродовж 57 діб. До суду були надані докази того, що це не були якісь відрядження. Це було просто затягування часу і неповернення за певними причинами в Україну. Всі ці документи ми надали в якості підтвердження ризиків, які обґрунтовують обрання запобіжного заходу. Втім, суд чомусь взяття на поруки народного депутата. Це не співрозмірно з тим, що просила прокуратура. Тому якщо буде прийнято рішення і апеляція прокуратури буде задоволена, це, на мою думку, якраз і буде тим запобіжним заходом, який зможе забезпечити його процесуальну поведінку», - додав керівник НАБУ.

Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Раніше САП подала клопотання про відсторонення Труханова з посту мера Одеси.

Нагадаємо, мера Одеси 15 лютого звільнили з-під варти.

Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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