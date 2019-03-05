Що робити, якщо переможе «Зе» вибори

Кандидат у президенти Володимир Зеленський фото: newsone.ua

«Президент Зеленський – це повна невизначеність для країни»

Згідно з результатами останніх досліджень соціологів, кандидат у президенти Володимир Зеленський впевнено тримає лідерство. За даними Центру соціальних досліджень «Софія», 18,3% громадян, які мають намір взяти участь у голосуванні, готові підтримати Зеленського. Юлія Тимошенко поступається Зеленському на 3%. Водночас нинішній президент до другого туру, за прогнозом соціологів, не потрапляє - за нього готові віддати голос 12,1% респондентів.

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у лютому, запропонували можливі варіанти другого туру виборів. Так, Юлія Тимошенко тримає першість у парі з Петром Порошенком (31% проти 24%). Водночас, Володимир Зеленський перемагає як у парі з Порошенком (42% проти 24%), так і з Тимошенко (37% проти 24%).

При цьому 24% опитаних вважають, що наступним президентом буде Порошенко. У перемогу Тимошенко вірять 19%, Зеленського – 17%. «За останній місяць значно зросла віра у перемогу Зеленського. Також позитивну динаміку у цьому рейтингу мають показники Порошенка. Показники Тимошенко на рівні грудня. При цьому молодь вірить у перемогу Зеленського, люди старшого віку – у перемогу Порошенка і Тимошенко», - відзначають соціологи.

Водночас політологи та частина користувачів інтернету б'ють на сполох - мовляв, як зможе керувати країною недосвідчена людина, чий вид діяльності дуже далекий від політики? «Главком» звернувся до політологів із запитанням: а що ж відбуватиметься у країні у разі перемоги Зеленського?

Андрій Золотарьов

Стовідсотково – це буде найкоротший шлях до парламентської республіки: йдеться про збільшення повноважень прем’єра, якого обирає коаліція. Президент залишиться із суттєво зменшеною сферою відповідальності. Головні гравці української політики почали скорочувати кошти на кампанію, залишаючи основні ресурси на вибори до Верховної Ради, які будуть третім туром президентських виборів.

Є такий стереотип, що він буде маріонеткою Коломойського – це не так. Політики позбавляються від тих, кому винні. Приміром, першим від кого позбавився президент РФ Путін, став олігарх Борис Березовський, який його привів у владу.

У Зеленського немає політичного ресурсу для розпуску парламенту – такий крок можливий лише у його серіалі, але не в житті. Його чекає дуже щільне спілкування з нашим політикумом, які кого хочеш з’їдять без солі і цукру.

Володимир Фесенко

Зеленський не має досвіду. Ми не знаємо, хто саме буде в його команді, а ті люди, яких він вже «засвітив», теж недосвідчені у політиці. Виникне ще одна проблема: затвердження тих посадових осіб, які у компетенції президента, відбуваються через Верховну Раду (приміром, претендента на посаду голови Служби безпеки, генпрокурора, міністра оборони президент пропонує, а парламент має затвердити, - «Главком»).Більшості у Зеленського у парламенті немає.

Я не виключаю, що політсили, які є нині супротивниками, можуть об’єднатися, щоб де-факто чи навіть де-юре урізати повноваження президента, частково перетягнути їх до уряду і парламенту.

Я чув і інший варіант: я допускаю, що Зеленський може скористатися рецептом з серіалу («Слуга народу») - піти на відкритий конфлікт з Радою і з урядом. Розпустити не зможе, але завдяки протистоянню з Радою і Кабміном зможе отримати певну підтримку виборців перед парламентськими виборами.

У демократичному таборі є чимало достатньо досвідчених політиків, які готові його підтримати. Я думаю, кількість таких людей буде збільшуватись, інша річ – наскільки Зеленський захоче скористатися такими пропозиціями. А діяти треба буде швидко і рішуче, тільки так він зможе нейтралізувати виклики проти себе. Очікування від Зеленського дуже високі, і це може спрацювати проти Зеленського.

Є ще один момент. Так, у Ігоря Коломойського є досвідчені люди, яких він може запропонувати Зеленському, але тоді постає небезпека залежності від олігарха.

Кость Бондаренко

Мені здається, Зеленського рано сватають у переможці. Якщо ж він все-таки прийде до влади, то йому буде потрібно, у першу чергу, ініціювати дострокові вибори – така можливість є до 27 травня. Він міг би сказати в інавгураційній промові, що розпускає парламент і призначає дострокові вибори. Формальний привід – відсутність у Верховній Раді більшості.

Одразу ж почнеться перегрупування політичних сил. Опиратися будуть на людей із УКРОПу і частину тих, хто «перефарбується». Скоріш за все, ми побачимо спробу переформатувати політичне життя. Йому доведеться знаходити спільну мову з урядом. Основні тонкі політичні моменти будуть доручені таким досвідченим менеджерам як Ігор Палиця.

Нардепи можуть і об’єднатися, аби перетягнути на себе частину повноважень президента. Головним ініціатором цього стане Юлія Тимошенко.

Віталій Бала

Як на мене, варіант президента Зеленського не є тим, який потрібен країні, м’яко кажучи. Можливо, парламент захоче обмежити повноваження президента.

Ситуація буде дуже невизначеною. На нас може чекати низка різних катаклізмів. Ми не уявляємо, що являтиме собою політика Зеленського: зовнішня, внутрішня, економічна. Він ніколи цим не займався. А що можуть придумати люди, які за ним стоять – нікому невідомо.

Олексій Полтораков

Зеленський може перемогти лише теоретично. Для перемоги у першому турі – як це було із Петром Порошенком - йому голосів об’єктивно не вистачає, а у другому турі він програє будь-якому іншому кандидату.

У разі перемоги – доведеться якось пристосовуватися. Він не є самостійним гравцем із власним баченням та командою. Я думаю, в Україні за час незалежності сформувалась хоч якась система стримування та противаг, яка зможе пом’якшити удар від його недосвідчених рішень у стилі рубання з плеча. Плюс – вплив громадянського суспільства.

Швидше за все його оточення створить для нього на Банковій щось на кшталт Башти зі слонової кістки, де він житиме зі своєю соціологією, зі своїми проблемами у відриві від життєвих реалій. Працюватимуть парламент і уряд, а президент Зеленський займатиметься протокольними заходами – відкриття різних закладів, нагороджень тощо, а до державних справ у нього не доходитимуть руки.

Наталія Сокирчук, «Главком»