Безсмертний: арешт Замани – це операція «Прикриття»



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Володимир Замана, як зазначив Безсмертний, у 2014 році був «єдиною людиною, яка в тій ситуації наполягала на необхідності активних дій»

На думку кандидата у президенти Романа Безсмертного, екс-начальника Генштабу Володимира Заману затримали несправедливо

Кандидат у президенти Роман Безсмертний вважає несправедливим арешт екс-начальника Генштабу Збройних Сил України Володимира Замани.

Про це він заявив в ефірі «Громадського радіо».

«Ще під час Мінських переговорів мене вразила абсолютна немічність та безсилля української держави. Уже на той момент я прекрасно розумів, що ця безвольність та безхребетність політичного керівництва у 2014 році, особливо у січні-лютому, фактично призвела до всіх трагічних наслідків», - сказав політик.

При цьому Безсмертний зауважив, що йому «є з чим порівнювати», бо він був свідком розгортання україно-російського конфлікту на Тузлі. Зокрема, він бачив, як у 2003-му діяло керівництво держави, як війська приводили в повну бойову готовність, як було дано команду стріляти на враження, якщо противник почне порушувати кордон, як були пред’явлені вимоги президенту РФ Володимиру Путіну і т.д.

«Коли я спостерігав за тим, що відбувалося в 2014 році, мене це шокувало. Ще більше шокує, коли зараз затримують екс-начальника Генштабу ЗСУ Володимира Заману – єдину людину, яка в тій ситуації наполягала на необхідності активних дій. Він просив залишити його на 3 місяці, щоб ці дії були вчинені. Це було проігноровано. По суті, проявлена в той час бездіяльність вищого керівництва повинна переслідуватися кримінальним законодавством», - наголосив Безсмертний.

На уточнююче запитання журналіста щодо правомірності арешту Замани, він відповів: «Я вважаю, що його затримали несправедливо. Більше того, затримання Замани – це операція «Прикриття».

Нагадаємо, вранці 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Заману затримали через реформу структури ЗСУ, яка «фактично готувала анексію Криму та «Новоросії».