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    Безсмертний: арешт Замани – це операція «Прикриття»

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    <p>Володимир Замана, як зазначив Безсмертний, у 2014 році був&nbsp; &laquo;єдиною людиною, яка в тій ситуації наполягала на необхідності активних дій&raquo;</p> - Безсмертний: арешт Замани – це операція «Прикриття»

    Володимир Замана, як зазначив Безсмертний, у 2014 році був  «єдиною людиною, яка в тій ситуації наполягала на необхідності активних дій»

    На думку кандидата у президенти Романа Безсмертного, екс-начальника Генштабу Володимира Заману затримали несправедливо

    Кандидат у президенти Роман Безсмертний вважає несправедливим арешт екс-начальника Генштабу Збройних Сил України Володимира Замани.

    Про це він заявив в ефірі «Громадського радіо».

    «Ще під час Мінських переговорів мене вразила абсолютна немічність та безсилля української держави. Уже на той момент я прекрасно розумів, що ця безвольність та безхребетність політичного керівництва у 2014 році, особливо у січні-лютому, фактично призвела до всіх трагічних наслідків», - сказав політик.

    При цьому Безсмертний зауважив, що йому «є з чим порівнювати», бо він був свідком розгортання україно-російського конфлікту на Тузлі. Зокрема, він бачив, як у 2003-му діяло керівництво держави, як війська приводили в повну бойову готовність, як було дано команду стріляти на враження, якщо противник почне порушувати кордон, як були пред’явлені вимоги президенту РФ Володимиру Путіну і т.д.

    «Коли я спостерігав за тим, що відбувалося в 2014 році, мене це шокувало. Ще більше шокує, коли зараз затримують екс-начальника Генштабу ЗСУ Володимира Заману – єдину людину, яка в тій ситуації наполягала на необхідності активних дій. Він просив залишити його на 3 місяці, щоб ці дії були вчинені. Це було проігноровано. По суті, проявлена в той час бездіяльність вищого керівництва повинна переслідуватися кримінальним законодавством», - наголосив Безсмертний.

    На уточнююче запитання журналіста щодо правомірності арешту Замани, він відповів: «Я вважаю, що його затримали несправедливо. Більше того, затримання Замани – це операція «Прикриття».

    Нагадаємо, вранці 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману.

    Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Заману затримали через реформу структури ЗСУ, яка «фактично готувала анексію Криму та «Новоросії».

    Печерський районний суд міста Києва обрав Замані запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 березня без права внесення застави.
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