ЦВК скасувала реєстрацію Садового кандидатом у президенти



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Лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий 1 березня оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів президента на користь Анатолія Гриценка

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Львівського міського голови, лідера партії «Самопоміч» Андрія Садового кандидатом на пост Президента України на чергових виборах. Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у вівторок, повідомляє Укрінформ.

«Скасувати реєстрацію кандидата на пост президента України Садового Андрія Івановича на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року», - зачитав текст постанови заступник голови ЦВК Євген Радченко.

Він нагадав, що 8 січня ЦВК зареєструвала Садового кандидатом на пост голови держави, проте 4 березня до комісії надійшла його заява про відмову балотуватися на чергових президентських виборах.

Як повідомлялося, лідер політичної партії «Самопоміч», мер Львова Андрій Садовий 1 березня оголосив про намір зняти свою кандидатуру з виборів президента і підтримати лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка.

Пізніше кандидат у президенти Дмитро Гнап також заявив про готовність зняти свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка. 2 березня з’їзд партії «Сила людей» закликав Гнапа відмовитися від балотування у президенти. Станом на 16 годину 5 березня Гнап заяву про відмову від балотування на пост глави держави до ЦВК не подав.

Згідно з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів Президента України кандидат може звернутися до ЦВК з письмовою заявою про відмову від балотування до 24 години 7 березня.

Вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. ЦВК 8 лютого завершила процес реєстрації кандидатів на посаду глави держави - усього були зареєстровані 44 кандидати.