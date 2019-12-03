Три партії виступили із спільною заявою щодо недопущення порушення національних інтересів України



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Заяву підписали лідери політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, партії «Голос» Святослав Вакарчук та Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юля Тимошенко

Політичні партії «Європейська солідарність», «Голос» і ВО «Батьківщина» зробили спільну заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України напередодні зустрічі в нормандському форматі. Про це члени фракцій цих партій оголосили під час виступу з трибуни парламенту у вівторок.

«Шановні українці! Виклики, які стоять перед Україною напередодні «нормандської» зустрічі, можуть поставити під ризик саму українську державність. Тому ми проголошуємо: ні капітуляції! І задля недопущення реалізації сценарію Путіна в Україні політичні партії «Європейська солідарність», «Голос» і Всукраїнське об'єднання «Батьківщина» ухвалили спільну заяву - заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України», - оголосив член фракції «Європейська солідарність» Андрій Парубій.

«Главком» приводить текст заяви повністю:

Заява щодо недопущення порушення національних інтересів України

«Усвідомлюючи ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського і євроатлантичного вибору Українського народу, які виходять із триваючої агресії російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у Нормандському форматі принципових позицій, «червоних ліній», порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні.

Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.

Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.

Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.

Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.

Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

Політичні сили вимагають забезпечення принципу – спершу безпека, включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України.

Повернення контролю України над українсько-російським кордоном.

У зв’язку з цим координуємо свої дії для забезпечення непорушності цих червоних ліній і дотримання національних інтересів нашої держави.

І закликаємо усі державницькі партії і громадські організації долучитися до спільної боротьби по захисту України».

Заяву підписали лідери політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, партії «Голос» Святослав Вакарчук та Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юля Тимошенко.



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3 грудня відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони напередодні зустрічі лідерів країн Нормандського формату

Про скликання Ради нацбезпеки повідомив глава МВС

Президент Володимир Зеленський планує провести засідання Ради національної безпеки та оборони України перед зустріччю у «нормандському форматі». Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час конференції Української асоціації представниць правоохоронних органів у вівторок, 3 грудня.

Аваков повідомив, що змушений покинути конференцію через скликання РНБО.

«Президент збирає РНБО, готуємось до зустрічі в «нормандському форматі», - сказав Аваков.

Він також повідомив про підготовку зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. «У нас сьогодні буде зустріч із послом Тейлором», - сказав Аваков.

Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

Напередодні у Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.