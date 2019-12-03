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    Арахамія назвав причину звільнення свого заступника Соломчука

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    Давид Арахамія&nbsp;уточнив, що на місце звільненого Дмитра Соломчука нікого не призначатимуть - Арахамія назвав причину звільнення свого заступника Соломчука
    Давид Арахамія уточнив, що на місце звільненого Дмитра Соломчука нікого не призначатимуть

    Давид Арахамія: Я так вирішив. Я ж маю право, як керівник, собі заступників сам призначати і звільняти

    Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що вирішив звільнити одного зі своїх заступників Дмитра Соломчука через те, що незадоволений його роботою на цій посаді. Про це Арахамія сказав у коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради, повідомляє «Укрінформ».

    Зокрема, на запитання, чому Соломчука звільнили з посади заступника голови фракції «Слуга народу», Арахамія відповів: «Я так вирішив. Я ж маю право, як керівник, собі заступників сам призначати і звільняти. Нічого такого не трапилося, просто я не дуже задоволений його роботою, і ми вирішили оптимізувати кількість - у нас 15 груп, вирішили зробити 14».

    Арахамія уточнив, що на місце Соломчука нікого не призначатимуть.

    «Нового не будемо призначати, просто цю групу розділяємо на інші. У нас 14 груп, буде важко, коли 15 людей», - сказав Арахамія.

    Як повідомлялось, раніше у вівторок, 3 грудня, на засіданні парламенту Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про звільнення від виконання обов'язків заступника голови фракції «Слуга народу» Дмитра Соломчука. Причину звільнення спікер не уточнив.

    Верховна Рада партія Слуга народу Дмитро Разумков Давид Арахамія
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