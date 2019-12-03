Арахамія назвав причину звільнення свого заступника Соломчука



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Давид Арахамія уточнив, що на місце звільненого Дмитра Соломчука нікого не призначатимуть

Давид Арахамія: Я так вирішив. Я ж маю право, як керівник, собі заступників сам призначати і звільняти

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що вирішив звільнити одного зі своїх заступників Дмитра Соломчука через те, що незадоволений його роботою на цій посаді. Про це Арахамія сказав у коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради, повідомляє «Укрінформ».

Зокрема, на запитання, чому Соломчука звільнили з посади заступника голови фракції «Слуга народу», Арахамія відповів: «Я так вирішив. Я ж маю право, як керівник, собі заступників сам призначати і звільняти. Нічого такого не трапилося, просто я не дуже задоволений його роботою, і ми вирішили оптимізувати кількість - у нас 15 груп, вирішили зробити 14».

Арахамія уточнив, що на місце Соломчука нікого не призначатимуть.

«Нового не будемо призначати, просто цю групу розділяємо на інші. У нас 14 груп, буде важко, коли 15 людей», - сказав Арахамія.

Як повідомлялось, раніше у вівторок, 3 грудня, на засіданні парламенту Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про звільнення від виконання обов'язків заступника голови фракції «Слуга народу» Дмитра Соломчука. Причину звільнення спікер не уточнив.