Охоронцю Ляшка оголосили про підозру



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Охоронця Олега Ляшка звинувачують у пособництві при побитті Андрія Геруса

Охоронцю Олега Ляшка оголосили про підозру у пособництві умисного побиття нардепа Андрія Геруса. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Зазначається, що 3 грудня заступником прокурора Бориспільської місцевої прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 346 КК України, а саме у пособництві умисного нанесення народному депутату України легких тілесних ушкоджень у зв’язку з його державною діяльністю.

«За даними слідства, 6 листопада поточного року підозрюваний спільно з колишнім народним депутатом у приміщенні міжнародного аеропорту «Бориспіль» сприяв вчиненню злочину проти діючого народного депутата України», - йдеться у повідомленні.

Прокурор клопотатиме в суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялось, 19 листопада місцевий Бориспільський суд відпустив Ляшка на поруки депутатів Ради Вікторії Сюмар («Євросолідарність») і Михайла Волинця («Батьківщина»).

Прокуратура повідомила ексдепутату Ради Ляшку про підозру в побитті голови комітету парламенту з питань енергетики Геруса в аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль». Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.

Згодом Герус опублікував фото після бійки з Ляшком.

Бійку Ляшка з Герусом у поліції кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча.

Нагадаємо, 31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.

Зазначимо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень втричі - до 12 млн кВт-год / добу.