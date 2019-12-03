Рада проголосувала за законопроєкт про ДБР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«За» проголосувало 250 депутатів

Закон передбачає переведення до Державного бюро розслідувань слідчих і прокурорів, які розслідували в Генеральній прокуратурі справи Майдану

Верховна Рада, сьогодні, 3 грудня проголосувала у цілому за законопроєкт №2116 «Про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань».

«За» проголосувало 250 депутатів.

Законом передбачається переведення до ДБР слідчих і прокурорів, які розслідували в Генеральній прокуратурі справи Майдану.

«Для забезпечення безперервності та ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені за їх згодою до Державного бюро розслідувань без обов'язкового проведення конкурсу, якщо вони до закінчення терміну, передбаченого абзацом другим пункту 1 розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво (не менше чотирьох місяців поспіль входили до складу груп слідчого або прокурора) у кримінальних провадженнях щодо подій, які мали місце під час мирних акцій протесту в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року, які підлягають передачі за підслідністю до Державного бюро розслідувань, але не пізніше 11 січня 2020», - йдеться у документі.

Також зазначається, що цей закон визначає правовий статус Державного бюро розслідувань: ДБР стає державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

При цьому за чинною редакцією закону про ДБР, бюро є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою попередження, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Згідно з документом, організаційна структура Державного бюро розслідувань визначається президентом.

Передбачається, що гранична чисельність центрального апарату і територіальних управлінь Держбюро становить 1600 осіб.

Крім того, уточнюються порядок призначення директора ДБР і його повноваження; нормуються підстави притягнення працівників бюро до дисциплінарної відповідальності.

Народні депутати розглянули 328 поправок до законопроєкту.

Як повідомлялося, сьогодні Рада планує ухвалити законопроєкт про ДБР.