Союз їжака та гадюки. Як еліти ділять владу на місцях

Після оголошення результатів виборів багато хто називав їх провальними для пропрезидентської партії, але у підсумку вона взяла владу у більшості облрад

ОПЗЖ+ЄС+«Слуга народу»+… Варіацій безліч

Цією публікацією «Главком» завершує серію матеріалів про розклади, які утворилися після місцевих виборів в міських та обласних радах. Перші дві частини читайте тут: «Третій тур». Хто насправді бере владу у місцевих радах та Реальна політика по-українськи. Як «слуги народу» об’єднуються з ОПЗЖ і «Європейською солідарністю»

В завершальній частині «Главком» проаналізував диспозицію в місцевих радах Півночі, Півдня та Сходу України.

Одразу після оголошення результатів виборів багато хто називав їх провальними для пропрезидентської партії. Та в підсумку саме представники «Слуги народу» обійшли інші парламентські сили за кількістю обраних голів облрад та секретарів міськрад обласних центрів. А от в активі ОПЗЖ та «Батьківщини», які оголосили себе переможцями виборів, голів облрад нема взагалі, у «Європейської солідарності» – лічені. Це означає, що в Офісі президента таки знайшли спільну мову з місцевими елітами. Чи надовго?

ПІВНІЧ

Житомирська міськрада

Дані ЦВК

Секретар – Віктор Клімінський («Слуга народу»)

Директор панчішної фабрики Віктор Клімінський став секретарем Житомирської міськради від «Слуги народу»

Житомир – ще один приклад колаборації міського голови з президентською партією. Переобраний в першому турі мер Сергій Сухомлин провів в міськраду чисельну фракцію «Пропозиція», якій для монобільшості не вистачило буквально кількох голосів. В союзники було обрано провладну «Слугу народу», представник якої і посів посаду секретаря. За гендиректора панчішної фабрики Віктора Клімінського проголосували 27 депутатів.

У свою минулу каденцію Сухомлин обирався від Блоку Петра Порошенка, кілька нинішніх депутатів від «Пропозиції» в попередній міськраді представляли також саме цю політичну силу. Старі зв’язки далися взнаки при кадровому розподілі: керівництво комісіями було розподілене виключно між «Пропозицією» та «Європейською солідарністю». Також депутати проголосували за те, що у Сухомлина залишаються всі його старі заступники.

Про розклади в Житомирській облраді читайте тут.

Чернігівська облрада

Дані ЦВК

Голова – Олена Дмитренко («Слуга народу»)

Голові Чернігівської облради від «Слуги народу» Олені Дмитренко довелося поборотися через внутрішньопартійній конкуренцію

Якщо в Чернігівській міськраді, де домінує партія «рівного по життю» переобраного мера Владислава Атрошенка «Рідний дім», ще минулого місяця вдалося владнати всі формальності та запустити роботу (про це детальніше читайте тут), то епопея з облрадою затягнулася. «Рідний дім» хоч і має тут дуже солідне представництво, але самостійно більшість сформувати не міг. Взагалі склад облради вийшов дуже строкатим – прохідний бар’єр подолали вісім з дев’яти партій, що брали тут участь в виборах. Вже традиційно місцеві проєкти, чи то за власним бажанням, чи не дуже, тягнуться до президентської сили, яка поставила собі задачу отримати максимальне керівництво в облрадах.

Майже мінімальна більшість склалася з «Рідного дому», «Слуги народу» та Радикальної партії Ляшка – ще місяць тому партії підписали відповідну угоду. В ній же було розписані майбутні кадрові пасьянси: на посаду керівника облради від «слуг» було вирішено висунути Козелецького селищного голову Олену Дмитренко, а її заступниками мали стати заступник міністра молоді та спорту Ніна Лемеш від «Рідного дому» (вже звільнена з уряду) та бізнесмен Дмитро Блауш від «радикалів».

Але напередодні голосування за голову плутанина виникла в самій «Слузі народу», яка не могла визначитись зі своїм кандидатом. На засіданні фракції було вирішено висувати на цю посаду Дмитренко, але серед ночі на «фейсбук»-сторінці «слуг» з’явилося повідомлення про появу іншого кандидата – керівника агрохолдингу «Урожай» Олександра Левицького. Сам Левицький заявив, що його висування схвалено Офісом президента та головою ОДА, але в результаті в бюлетені таки було внесене прізвище Дмитренко. Голосування відбулося з пригодами: спочатку на установчій сесії фракції «меншості» блокували президію, потім будівлю облради «замінували», але в результаті після зміни лічильної комісії «тріумвірат» у президію був обраний – мінімальними 33 голосами. Партії, що не брали участь у голосуванні, заявили про порушення регламенту та перешкоджання виборчому процесу. Тепер питання в тому, як вся ця різношерста компанія буде проводити рішення через зал.

Сумська міськрада

Дані ЦВК

Секретар – Олег Рєзнік («Слуга народу»)

Секретар Сумської міськради Олег Рєзнік («Слуга народу»)

Міський голова Сум Олександр Лисенко, який представляє «Батьківщину», запропонував на посаду секретаря представника «Слуги народу» Олега Рєзніка. На думку Лисенка, дуже важливою є наявність у Рєзніка юридичної освіти (має звання заслуженого юриста), а залучення представника від пропрезидентської сили забезпечить «відповідальність на всіх владних рівнях». Новоспечений секретар міськради є доцентом кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету та заступником директора Навчально-наукового інституту права. Кваліфікацію юриста він здобував в Національному університеті Державної податкової служби та деякий час працював в обласній податковій.

Політично нейтральна кандидатура Рєзніка не викликала особливих дискусій і отримала підтримку 29 депутатів. «Європейська солідарність» в голосуванні участі не брала, тож очевидно, що він був обраний голосами «Батьківщини», «слуг» та ОПЗЖ.

Сумська облрада

Дані ЦВК

Голова – Віктор Федорченко («Слуга народу»)

Голову Сумської облради Віктора Федорченка від «Слуги народу» було обрано голосами ОПЗЖ та «Нашого краю»

А от в Сумській облраді події розвивались бурхливіше: із акціями «Нацкорпусу» та «Правого сектору» під будівлею. Партія «Слуга народу» посіла на Сумщині перше місце, що загалом рідкісне явище на цих виборах. Проте саме ця партія мала повне моральне право претендувати на свого голову облради. І вона його отримала в особі Віктора Федорченка, який обійшов висуванця «Батьківщини» Вадима Лисого (39 голосів проти 21). Федорченко – відомий в регіоні забудовник, власник великої будівельної компанії, яка носить його прізвище.

Найцікавіше почалося, коли прояснилася структура голосів, що «слуга» залучив на свою підтримку. Досить швидко стало зрозуміло, що новий голова має дякувати своїй посаді підтримці другій за величиною фракції – ОПЗЖ. На знак подяки Федорченко вніс на посаду першого заступника голову обласної організації ОПЗЖ Олександра Стрельченка. Попри заклики як в залі, так і за його межами не голосувати за представника проросійської сили, кандидатура Стрельченка була підтримана. В голосуванні не брали участь «ЄС», «Батьківщина» та «За майбутнє», які дружно залишили зал. Втім третім учасником спайки «слуг» та ОПЗЖ стала невелика фракція «Нашого краю».

На Сумщині цю франшизу контролює дуже колоритний персонаж – одіозний нардеп шести скликань Андрій Деркач. Цей випускник вищої школи КДБ та апологет Московської церкви в Україні тривалий час медійно воює з американськими демократами і персонально з майбутнім президентом Джо Байденом. У Штатах на Деркача накладені санкції як на «російського агента з багатолітнім стажем» через його втручання в президентські вибори в США.

Тож в прикордонній з Росією області при владі зараз вибухова суміш «Слуги народу» та партії кума Путіна з вкрапленнями «російської агентури». «Наш край» поки не отримав посаду заступника голови, чого можна було б очікувати, проте Деркачу і Ко дістався жирний куш – бюджетна комісія. Втім керівництву облради треба віддати належне: воно порівну розподілило керівництво комісіями між усіма представленими фракціями. І поки облрада демонструє працездатність – принаймні бюджет на наступний рік був прийнятий 54 голосами.

КИЇВ

Київська міськрада

Дані ЦВК

Секретар – Володимир Бондаренко («Удар»)

Мер Києва Віталій Кличко виторгував місце секретаря для своєї людини – Володимира Бондаренка

У столичній міськраді мер Віталій Кличко вирішив не залежати від «Європейської солідарності», яка підтримувала його на виборах і напрошувалась в союзники. Нагадаємо, що в попередній міськраді саме фракція «БПП – Солідарність», де Кличко мав своїх людей, становила основу промерської більшості. Але часи змінились: під час останньої виборчої кампанії київський міський голова реанімував свій підзабутий «Удар», який продемонстрував майже такий результат, як і популярна в столиці «ЄС».

Кличку в результаті тривалих торгів вдалося захистити себе з тилу, вибивши посаду секретаря для своєї людини – колишнього керівника апарату Київської міської держадміністрації Володимира Бондаренка. З «ЄС» мер розрахувався місцем своїх заступників для колишнього секретаря Володимира Прокопіва та екснардепа Костянтина Усова. Зробив Кличко реверанс і в бік президентської партії, яка відверто провалила вибори в столиці. А точніше буде сказати – в бік Офісу президента. Над київським мером дамоклевим мечем нависла загроза прийняття нового закону про столицю, яким будуть розділені повноваження міського голови та керівника КМДА. Тож заради збереження добрих відносин з Банковою Кличко провів через міськраду призначення двох близьких до голови ОП Андрія Єрмака заступників – голови департаменту міського благоустрою Олексія Кулеби та колишньої відомої легкоатлетки Олени Говорової, що обралась по списках «Слуги народу». Також представник від «слуг» Андрій Вітренко очолив ключову бюджетну комісію.

Загалом за результатами перших голосувань у міськраді та розподілу комісій можна констатувати: Кличку вдалося створити більшість майже з усіх фракцій. Але на всіх пряників все ж не вистачило – «Єдність Олександра Омельченка» з обуренням відмовилась від місць в комісіях, які були розписані без врахування її побажань.

Про розклад сил в Київській облраді читайте тут.



ПІВДЕНЬ

Запорізька міськрада

Дані ЦВК

Секретар – Геннадій Наумов («Партія Володимира Буряка «Єднання»)

Секретарем Запорізької міськради обрано представника мерської команди Геннадія Наумова

У Запорізькій міськраді секретаря було обрано з другої спроби. 35 голосами з необхідних 33 схвалена кандидатура представника мерської партії «Єднання» Геннадія Наумова. В міськраді минулого скликання Наумов був депутатом від «Укропу», але згодом з цієї фракції вийшов і очолив міжфракційне об’єднання «Єднання», що орієнтувалося на міського голову Володимира Буряка. На останніх виборах це об’єднання трансформувалося в партію, яка завела найбільшу фракцію в міськраду. Соратник Буряка багато років працював в банківській сфері, має корпоративні права в адвокатському об’єднанні «Австрійсько-українське об’єднання адвокатів».

У Запоріжжі оформився ще один альянс «ахметівців», яскравим представником яких є діючий мер, та «слуг народу». Саме партія Буряка та «Слуга народу» розподілили між собою керівництво більшості комісій. Ще по одній дісталося ОПЗЖ та «Новій політиці» – місцевому проєкту від підприємства «Мотор Січ».

Запорізька облрада

Дані ЦВК

Голова – Олена Жук («Слуга народу»)

Голова Запорізької облради Олена Жук обійняла посаду в результаті карколомних подій. До неї новообрані депутати встигли «обрати» ще двох голів

У Запорізькій облраді портфелі були поділені з боями – персона голови облради тут змінювалася тричі. У запеклій битві зійшлися альянси «Слуги народу», «ахметівських» «Єднання» та Опоблоку, а також «Батьківщини» з одного боку та ОПЗЖ і «ЄС» – з іншого. Фракція «За майбутнє» опинилась між двох вогнів і в результаті скористалася своєю «золотою акцією».

Спочатку про свою перемогу оголосив депутат від «Слуги народу» і на той момент ще голова ОДА Віталій Боговін. Щоправда, голосування за його кандидатуру проходило не в залі облради, а в одному з приміщень ОДА за закритими дверима і опоненти його результатів не визнали. Більш того, четверо депутатів від «Слуги народу», зокрема, голова фракції, заявили про те, що їх обманом заманили на «голосування» і оголосили про вихід з фракції.

Натомість фракції ОПЗЖ, «ЄС» та «За майбутнє» за підтримки чотирьох вихідців зі «Слуги народу» зібралися в залі і обрали іншого голову – одного з цієї четвірки Віталія Толочека. При цьому Мін’юст вже зареєстрував головою Боговіна, він займав відповідний кабінет і контролював офіційний сайт облради.

Двовладдя було подолане ще одним голосуванням і обранням вже третього голови – депутата від «Слуги народу» Олени Жук, що стала першою жінкою на цій посаді. Жук – людина Боговіна, працювала в його бізнес-структурах, була довіреною особою на парламентських виборах, очолювала патронатну службу обладміністрації. Проте спосіб її обрання питань не викликав – нова голова облради отримала 46 голосів. «За майбутнє» за своє голосування отримала посаду заступника для Геннадія Фукса, ще один заступник буде від «Батьківщини» – Владислав Куценко. Першим заступником стала представниця Опоблоку Людмила Любім.

Дніпровська міськрада

Дані ЦВК

Секретар – Олександр Санжара («Пропозиція»)

Новий секретар Дніпровської міськради Олександр Санжара є для мера Бориса Філатова зрозумілим

У свою першу каденцію мер Дніпра Борис Філатов дуже намучився, поки зібрав свою більшість в міськраді. Для цього йому довелося колоти фракцію затятих опонентів з Опоблоку, яку контролював його опонент Олександр Вілкул. Зараз останній майже «не при справах», і взагалі переобраному меру набагато простіше. Філатов, який змінив багатостраждальний «Укроп» на власний проєкт «Пропозиція», домігся переобрання зручного для себе секретаря – давнього знайомого юриста Олександра Санжари. Санжара отримав 48 голосів, тож можна констатувати, що «тіньовий кардинал» Дніпра Геннадій Корбан, якому приписують контроль над місцевими організаціями ОПЗЖ та «ЄС», схоже, організував в Дніпрі стійку більшість.

Дніпропетровська облрада

Дані ЦВК

Голова – Микола Лукашук («Слуга народу»)

Офіс президента зробив головою Дніпропетровської облради земляка президента Миколу Лукашука

У Дніпропетровській облраді назовні вирвався конфлікт між частиною «Слуги народу», яку через ексголову облради Святослава Олійника контролював Ігор Коломойський, та частиною, яка орієнтується безпосередньо на Офіс президента. Олійник, у якого вже в руках була сформована більшість, розраховував посісти посаду керівника облради вдруге, але у Банкової були свої плани. Перше засідання нового скликання, на якому мали обрати голову та його заступників, було перенесено через кулуарні торги, і в результаті «слуги» висунули кандидатуру не Олійника, а нещодавно обраного головою фракції арбітражного керуючого з Кривого Рогу Миколи Лукашука. Його кандидатуру підтримали 95 депутатів.

Першим заступником голови став лідер місцевої організації ОПЗЖ Геннадій Гуфман, а заступником – соратник мера Дніпра Бориса Філатова Ігор Каширін від «Пропозиції». Можна припустити, що якби на місці Лукашука був соратник Коломойського, залучення до такої «коаліції» «Пропозиції» було б неможливим.

Херсонська міськрада

Дані ЦВК

Секретар – Галина Лугова («Нам тут жити»)

Галина Лугова представляє іменну партію мера Херсона Ігоря Колихаєва

Новообраний мер Херсона Ігор Колихаєв провів в міськраду велику іменну фракцію, представника якої і обрано секретарем міськради. За директорку школи Галину Лугову проголосувало 36 депутатів. У попередньому скликанні міськради Лугова представляла «БПП Солідарність». Більшість комісій також дісталися представникам «Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити». Дві віддали «слугам народу», одну – ОПЗЖ. Схоже, саме так і виглядають тут контури неформальної більшості.

Херсонська облрада

Дані ЦВК

Голова – Олександр Самойленко («Слуга народу»)

Новому голові Херсонської облради Олександру Самойленку приписують дружбу з першим помічником президента Сергієм Шефіром

Скооперувались «слуги», «Нам тут жити» та ОПЗЖ і в Херсонській облраді. І хоча «Слуга народу» з цієї трійки показала найгірший результат, саме її представник очолив цей орган. За Олександра Самойленка віддали голоси 47 депутатів. До цього Самойленко працював заступником голови Херсонської облдержадміністрації та директором центрального ринку. Місцеві ЗМІ приписують йому дружбу з першим помічником президента Сергієм Шефіром.

Перший заступник голови – Юрій Соболевський – також представляє пропрезидентську силу, ще один перший заступник – Єгор Устінов від ОПЗЖ. Партії мера Херсона дісталася посада звичайного заступника (Геннадій Лагута). «Європейська солідарність» висловила «фе» такому складу більшості і оголосила про перехід в опозицію.

Одеська міськрада

Дані ЦВК

Секретар – Ігор Коваль («Слуга народу»)

Секретарем Одеської міськради став представник «слуг народу» Ігор Коваль

В Одесі сформувався альянс партії діючого мера Геннадія Труханова «Довіряй ділам», «Слуги народу» та «Європейської солідарності». Ця неформальна коаліція залишила «за бортом» ОПЗЖ, яка розродилася заявою про те, що з Одеси «почалася відкрита коаліція Зеленського та Порошенка», що повертає країну до «минулого режиму». Секретарем міськради 39 голосами було обрано представника «слуг» – ректора Одеського національного університета імені Мечникова Ігоря Коваля. Він вже звільнився зі своєї попередньої посади. Михайла Кучука від ОПЗЖ обрали першим заступником мера, але в партії оперативно відреклися від «зрадника» і пригрозили йому внесенням на «дошку ганьби». Втім ці розборки цілком можуть бути елементом внутрішньої конкуренції всередині Опоплатформи, де дві групи на виборах ніяк не могли поділити регіони. «Європейській солідарності» дісталося керівництво в «ласих» бюджетній та транспортній комісіях.

Одеська облрада

Дані ЦВК

Голова – Григорій Діденко («Слуга народу»)

Одеську облраду з боями очолив підприємець Григорій Діденко

Аналогічна міськраді більшість створилася і в Одеській облраді. Тільки тут до «Слуги народу», «Довіряй ділам» та «ЄС» доєдналася відсутня в міськраді «Батьківщина», що отримала посаду першого заступника голови для Олега Радковського. А головою був обраний аграрний підприємець Григорій Діденко – чоловік народної депутатки від «Слуги народу» Юлії Діденко.

Перше засідання нової каденції вийшло скандальним – з бійками в залі та зламаними меблями: «За майбутнє» та ОПЗЖ протестували таким чином проти затягування реєстрації своїх депутатів. Коли ж депутати приступили до роботи, альтернативною Діденку кандидатурою став ексзаступник голови облради Вадим Шкарівський від ОПЗЖ: голоси розподілились в пропорції 44 на 40 на користь Діденка.

Втім вже на другій сесії ОПЗЖ заблокувала її проведення, і голосування відбувалося в нетрадиційний спосіб – підняттям карток. Тож більшість тут дуже крихка.

Миколаївська міськрада

Дані ЦВК

Секретар – Дмитро Фалько («Пропозиція»)

Секретарем Миколаївської облради став майстер спорту зі стрибків на батуті Дмитро Фалько

Сюрприз минулих виборів – Олександр Сєнкевич, який обрався мером традиційно «біло-синього» Миколаєва від «Самопомочі», зберіг своє крісло і за результатами останньої виборчої гонки. Цього разу Сєнкевич поповнив ряди «партії мерів» «Пропозиція», її фракцію (другу за величиною після ОПЗЖ) він завів і в міськраду. Меру вдалося провести свою кандидатуру на посаду секретаря – Дмитро Фалько отримав 35 голосів. Новий секретар – дуже різностороння людина. Юрист-міжнародник за освітою він є почесним президентом гандбольного клубу «Реал», футбольного клубу «Скіф центр», віце-президентом обласної федерації баскетболу, ММА-ліги і обласної федерації стрибків на батуті. Сам Фалько є майстром спорту зі стрибків на батуті. В 2010 році вже обирався в Миколаївську міськраду від Партії регіонів.

Голосування за бюджет продемонструвало, що в Миколаївській міськраді утворилася більшість з усіх представлених фракцій, окрім найбільшої – ОПЗЖ. Нагадаємо, що в другому турі мерських виборів Сєнкевич протистояв саме представнику цієї політсили.

Миколаївська облрада

Дані ЦВК

Голова – Ганна Замазєєва («Слуга народу»)

У Миколаївській облраді більшість зі «слуг народу» та ОПЗЖ обрала головою Ганну Замазєєву

У Миколаївській облраді головою було обрано офіційну мільйонерку Ганну Замазєєву – навколо її безальтернативної кандидатури об’єднались 52 депутати. На момент обрання в міськраду Замазєєва очолювала Всеукраїнську асоціацію фінансових компаній. Поки що союзником «слуг народу» тут є ОПЗЖ – ця фракція отримала посаду першого заступника для Володимира Фроленка. Також про підтримку кандидатури Замазєєвої відкрито говорили в «Пропозиції» – новий секретар міськради Дмитро Фалько зауважував, що «слуга» на чолі облради зможе плідно працювати з головою ОДА Віталієм Кімом. Проте казати, що «партія мерів» стане стабільною підпоркою для більшості зі «слуг» та ОПЗЖ, поки зарано.

Заступником мав би бути обраний лідер місцевого осередка «Європейської солідарності» Михайло Талпа, але він зняв свою кандидатуру і заявив про телефонне управління партією та перетворення депутатів на рабів. Депутати «ЄС» навіть написали листа Петру Порошенку з проханням розібратися в ситуації. Тож одне крісло в президії поки залишається порожнім.

Місцевий альянс «слуг народу» та ОПЗЖ був закріплений і в керівному складі комісій – ці фракції поділили між собою п’ять комісій з восьми.

СХІД

Харківська міськрада

Дані ЦВК

Секретар – Ігор Терехов («Блок Кернеса – Успішний Харків»)

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов може ще довго виконувати обов’язки міського голови після смерті Геннадія Кернеса

Про ситуацію, що склалась в Харкові, чули, мабуть, далеко за його межами. Мер міста Геннадій Кернес через важку хворобу не брав участі в виборчій кампанії, але це не завадило йому виграти в першому турі та провести великі фракції свого іменного блоку до міської та обласної рад. Старту роботи міськради не завадила навіть фізична відсутність Кернеса – було вирішено, що складати присягу йому не треба, бо він вже складав її раніше. Мер Харкова офіційно заступив на свій черговий термін, а секретарем міськради було обрано віцемера Ігора Терехова, який фактично керував містом за відсутності Кернеса і наполегливо позиціонував себе як його можливого наступника. Після вістки про смерть Кернеса секретар міськради офіційно став першою людиною в місті. Верховна Рада мала б призначити в Харкові повторні вибори, але поки Банкову буде влаштовувати нинішня ситуація, навряд чи варто на це розраховувати. Інша інтрига – чи вдасться Терехову тримати в руках фракцію, яка була заточена під персону Кернеса. За спадок останнього зараз піде дуже напружена боротьба серед колишніх соратників.

Харківська облрада

Дані ЦВК

Голова – Артур Товмасян («Слуга народу»)

Новий голова Харківської облради Артур Товмасян вважається креатурою впливового харків’янина Арсена Авакова

У Харківській облраді «слугам народу» вдалося вибити собі крісло голови, попри на тотальну гегемонію Блока Кернеса. На цю посаду до останнього претендував колишній голова Сергій Чернов, але в результаті він зняв свою кандидатуру, відкривши шлях для «слуг». Ексочільник Харківської райдержадміністрації Артур Товмасян не був єдиною кандидатурою від пропрезидентської партії. Спочатку місцевий осередок бачив в цьому кріслі першого заступника голови ОДА Тетяна Єгорову-Луценко. Але в результаті свою роль зіграв фактор глави МВС Арсена Авакова, який наполіг на своїй людині. Більшу частину свого трудового шляху Товмасян працював в органах юстиції.

Кандидатуру ставленика Авакова підтримали 73 депутати. Натомість Товмасяну в допомогу обрано одразу трьох заступників від Блока Кернеса, один з яких – Альберт Кононенко – перший. Лишається в грі, хоч, може, і не так, як розраховувала, ОПЗЖ на чолі з Ігорем Райніним – другій за розміром фракції також дісталась посада заступника голови (Андрій Малиш). Певний цинізм ситуації полягає в тому, що в той саме день, коли поділили посади, оточення Кернеса повідомило, що у нього відмовили нирки. Приховувати тяжкий стан мера на той момент вже не було сенсу.

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Павло Вуєць, «Главком»