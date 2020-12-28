Партія «Голос» змінила керівника парламентської фракції

Новим головою фракції обраний Ярослав Железняк, заступником голови фракції – Роман Костенко

У понеділок, 28 грудня, партія «Голос» змінила голову фракції у Верховній раді. Ним став Ярослав Железняк.

Про це повідомляє партія «Голос» у Facebook.

Фракція партії «Голос» у Верховній Раді на своєму засіданні 28 грудня ухвалила рішення про ротацію на посаді голови фракції, задовольнивши заяву Сергія Рахманіна.

Новим головою фракції обраний Ярослав Железняк, заступником голови фракції – Роман Костенко.

«Головування у фракції не є пожиттєвим привілеєм чи довічним ув’язненням. Ротація керівництва є не тільки нормальним, а й необхідним процесом для молодої політичної сили, де є достатня кількість яскравих, самодостатніх особистостей. 2019 року фракція, переважна більшість членів якої вперше стикалися з великою політикою, потребувала на посаді голови людину з необхідним життєвим досвідом і практичними знаннями про реальну політику», – заявив Рахманін

Він зазначив, що досвід, набутий членами фракції, та здобутий кожним з них особистий авторитет передбачають безболісну зміну керівника фракції.

«У час, коли безпекові питання набули надзвичайної гостроти, є нагальна потреба зосередитися на цій проблематиці. Мої знання та досвід мають бути максимально використані у цій сфері з огляду на те, що у фракції є політики, спроможні ефективно керувати фракцією. Час, вивільнений від виконання організаційних функцій, дасть змогу більше зосередитися на продуктивній законотворчій роботі», – пояснив нардеп.

«Щиро вдячний колегам, які підтримали мою кандидатуру, та Сергію Рахманіну за той фундамент, який він заклав за попередні півтора роки. Багато функцій я виконував і раніше як заступник голови. Але тепер матиму ще більше відповідальності перед колегами за довіру. Тож буду наполегливо працювати, аби бути не лише наймолодшим керівником фракції в історії парламенту, але й найефективнішим для нашої команди», - заявив новообраний голова фракції Железняк.

У парламентській фракції «Голосу» передбачається керівництво Фракція партии «Голос» у Верховної Раді на своєму засіданні 28 ... Опубліковано Голос & NBSP; Понеділок, 28 грудня 2020 р.

Повноваження нового глави парламентської фракції «Голос» вступлять в силу після офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної ради.

Ярослав Железняк – народний депутат України IX скликання від партії «Голос». Також є першим заступником голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.