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    Політика

    Партія «Голос» змінила керівника парламентської фракції

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    Ярослава Железняка обрано головою парламентської фракції&nbsp;&laquo;Голос&raquo; - Партія «Голос» змінила керівника парламентської фракції
    Ярослава Железняка обрано головою парламентської фракції «Голос»

    Новим головою фракції обраний Ярослав Железняк, заступником голови фракції – Роман Костенко

    У понеділок, 28 грудня, партія «Голос» змінила голову фракції у Верховній раді. Ним став Ярослав Железняк.

    Про це повідомляє партія «Голос» у Facebook.

    Фракція партії «Голос» у Верховній Раді на своєму засіданні 28 грудня ухвалила рішення про ротацію на посаді голови фракції, задовольнивши заяву Сергія Рахманіна.

    Новим головою фракції обраний Ярослав Железняк, заступником голови фракції – Роман Костенко.

    «Головування у фракції не є пожиттєвим привілеєм чи довічним ув’язненням. Ротація керівництва є не тільки нормальним, а й необхідним процесом для молодої політичної сили, де є достатня кількість яскравих, самодостатніх особистостей. 2019 року фракція, переважна більшість членів якої вперше стикалися з великою політикою, потребувала на посаді голови людину з необхідним життєвим досвідом і практичними знаннями про реальну політику», – заявив Рахманін

    Він зазначив, що досвід, набутий членами фракції, та здобутий кожним з них особистий авторитет передбачають безболісну зміну керівника фракції.

    «У час, коли безпекові питання набули надзвичайної гостроти, є нагальна потреба зосередитися на цій проблематиці. Мої знання та досвід мають бути максимально використані у цій сфері з огляду на те, що у фракції є політики, спроможні ефективно керувати фракцією. Час, вивільнений від виконання організаційних функцій, дасть змогу більше зосередитися на продуктивній законотворчій роботі», – пояснив нардеп.

    «Щиро вдячний колегам, які підтримали мою кандидатуру, та Сергію Рахманіну за той фундамент, який він заклав за попередні півтора роки. Багато функцій я виконував і раніше як заступник голови. Але тепер матиму ще більше відповідальності перед колегами за довіру. Тож буду наполегливо працювати, аби бути не лише наймолодшим керівником фракції в історії парламенту, але й найефективнішим для нашої команди», - заявив новообраний голова фракції Железняк.

    У парламентській фракції «Голосу» передбачається керівництво Фракція партии «Голос» у Верховної Раді на своєму засіданні 28 ... Опубліковано Голос & NBSP; Понеділок, 28 грудня 2020 р.

    Повноваження нового глави парламентської фракції «Голос» вступлять в силу після офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної ради.

    Ярослав Железняк – народний депутат України IX скликання від партії «Голос». Також є першим заступником голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

    Теги: депутат партії партія Голос фракція
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