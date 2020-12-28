Миколаївські правоохоронці провели обшук у міськраді

Поліція підозрює чиновників у привласненні коштів, що виділялися на ремонт скверу

Причиною обшуків стало привласнення чиновниками одного з департаментів міськради понад 200 тис. грн державних коштів

Правоохоронці у понеділок, 28 грудня, провели обшуки у Миколаївській міській раді. Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Зазначається, що керівнику відділу Департаменту житлово-комунального господарства міськради повідомили про підозру.

«Провели ряд обшуків на території підрядної організації і в робочих кабінетах посадових осіб Миколаївської міської ради. Йдеться про привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на роботи з облаштування парків, скверів та ремонту тротуарної плитки, що виконуються на замовлення ДЖКГ», ─ йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, в жовтні минулого року підрядна організація і Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради уклали угоду з капітального ремонту скверу і території Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Під час розслідування встановлено, що роботи за цим договором проводилися не в повному обсязі, а загальна їх вартість була завищена на понад 200 тисяч гривень.

Правоохоронці під час обшуків вилучили службову документацію, договори підрядів, чорнові записи, зразки тротуарної плитки та інші речові докази.

Слідчі поліції повідомили про підозру у службовій недбалості начальнику одного з відділів Департаменту житлово-комунального господарства міськради.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 367 «Службова недбалість» і ч. 2 і 3 ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.