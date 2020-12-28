На Закарпатті суд арештував майно лідера «Партії угорців України»

Брензовича підозрюють у втручанні у внутрішньо-політичну ситуацію в Україні

У понеділок, 28 грудня 2020 року, Закарпатський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора і дозволив накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку у лідера «Партії угорців України» Василя Брензовича.

Про це інформує пресслужба суду.

«Вивчивши матеріали провадження та заслухавши його учасників, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційну скаргу прокурора слід задовольнити, а ухвалу слідчого судді від 11 грудня 2020 року частково скасувати«, - сказано в повідомленні.

З урахуванням того, що відповідне майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, а також для встановлення всіх обставин вчиненого злочину своїм рішенням апеляційний суд наклав арешт на майно. Отже, клопотання слідчого задоволено повністю.

Нагадаємо, 30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

Згодом СБУ провела обшуки в будинку Василя Брензовича, лідера Товариства угорської культури Закарпаття та Партії угорців України, у благодійному фонді «Центр економічного розвитку Еган Еде» та Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ.

Наразі перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України. Зокрема правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину». Також досліджують факти сприяння іноземній державі окремими українськими публічними діячами.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною.

Проте в Будапешті розпочали черговий скандал. Зокрема голова МЗС Угорщини Петер Сійярто на Раді з закордонних справ ЄС порушив питання угорської меншини в Україні, однак ніхто з європейських колег не підтримав обговорення.

Будапешт вже заявив протест МЗС України та викликав посла України в Угорщині. 1 грудня до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.