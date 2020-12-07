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    Політика

    Мер Чернігова звернувся до депутатів на блатному жаргоні (відео)

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    Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко - Мер Чернігова звернувся до депутатів на блатному жаргоні (відео)
    Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко

    «Якщо позиція рівна, ти можеш говорити і з президентом, і зі злодієм», заявив міський голова

    Переобраний мер Чернігова Владислав Атрошенко під час сесії міськради заговорив на блатному жаргоні.

    Відео опублікували в Twitter.

    «Рівно я йшов по життю, і мені однаково з ким говорити. Якщо позиція рівна, ти можеш говорити і з президентом, і зі злодієм. Мені є що пред'явити - пред'явіть ви мені щось», – заявив сьогодні мер Чернігова, звертаючись до депутатів міськради.

    Зазначимо, за результатами голосування, Атрошенко отримав 77,49% голосів виборців (62 тисяч 937).

    Загалом до Чернігівської міської ради з 11 політичних партій, які брали участь у виборах, пройшли лише п'ять. Зокрема, 26 мандатів отримала партія «Рідний дім», по чотири – «Слуга народу», «Наш край», «Опозиційна платформа - За життя» і «Європейська солідарність».

    До слова, на сесії Сумської райради побилися депутати (відео).

    Також сьогодні на першій сесії Закарпатської облради депутати-угорці влаштували демарш.

    Крім того, минулого тижня в Одеській облраді перше засідання сесії почалося з масової бійки

    Теги: кримінал депутат місцева влада мер Чернігів
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