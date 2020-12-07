Мер Чернігова звернувся до депутатів на блатному жаргоні (відео)
«Якщо позиція рівна, ти можеш говорити і з президентом, і зі злодієм», заявив міський голова
Переобраний мер Чернігова Владислав Атрошенко під час сесії міськради заговорив на блатному жаргоні.
Відео опублікували в Twitter.
«Рівно я йшов по життю, і мені однаково з ким говорити. Якщо позиція рівна, ти можеш говорити і з президентом, і зі злодієм. Мені є що пред'явити - пред'явіть ви мені щось», – заявив сьогодні мер Чернігова, звертаючись до депутатів міськради.
Чернігів в надійних руках pic.twitter.com/N2asDhPNoX— Lorne Malvo (@laugh_in_pain) December 7, 2020
Зазначимо, за результатами голосування, Атрошенко отримав 77,49% голосів виборців (62 тисяч 937).
Загалом до Чернігівської міської ради з 11 політичних партій, які брали участь у виборах, пройшли лише п'ять. Зокрема, 26 мандатів отримала партія «Рідний дім», по чотири – «Слуга народу», «Наш край», «Опозиційна платформа - За життя» і «Європейська солідарність».
До слова, на сесії Сумської райради побилися депутати (відео).
Також сьогодні на першій сесії Закарпатської облради депутати-угорці влаштували демарш.
Крім того, минулого тижня в Одеській облраді перше засідання сесії почалося з масової бійки.