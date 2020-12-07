Мер Чернігова звернувся до депутатів на блатному жаргоні (відео)

«Якщо позиція рівна, ти можеш говорити і з президентом, і зі злодієм», заявив міський голова

Переобраний мер Чернігова Владислав Атрошенко під час сесії міськради заговорив на блатному жаргоні.

Відео опублікували в Twitter.

«Рівно я йшов по життю, і мені однаково з ким говорити. Якщо позиція рівна, ти можеш говорити і з президентом, і зі злодієм. Мені є що пред'явити - пред'явіть ви мені щось», – заявив сьогодні мер Чернігова, звертаючись до депутатів міськради.

Чернігів в надійних руках pic.twitter.com/N2asDhPNoX — Lorne Malvo (@laugh_in_pain) December 7, 2020

Зазначимо, за результатами голосування, Атрошенко отримав 77,49% голосів виборців (62 тисяч 937).

Загалом до Чернігівської міської ради з 11 політичних партій, які брали участь у виборах, пройшли лише п'ять. Зокрема, 26 мандатів отримала партія «Рідний дім», по чотири – «Слуга народу», «Наш край», «Опозиційна платформа - За життя» і «Європейська солідарність».

До слова, на сесії Сумської райради побилися депутати (відео).

Також сьогодні на першій сесії Закарпатської облради депутати-угорці влаштували демарш.

Крім того, минулого тижня в Одеській облраді перше засідання сесії почалося з масової бійки.