Світло таки не згасло. Що показав перший день роботи нової моделі енергоринку

Перший день роботи нової системи засвідчив: ціна на електроенергію теплових електростанцій на 25% впала

Запуск лібералізованого ринку не обійшовся без збоїв

1 липня в Україні почала діяти нова модель ринку електроенергії, розроблена за європейськими стандартами. Запущена жорстка конкуренція між виробниками – відтепер вони продають свій товар за двосторонніми контрактами на вільному ринку, тобто ціни на електроенергію більше не встановлює державний регулятор НКРЕКП.

Перший день роботи нової системи засвідчив: ціна на електроенергію теплових електростанцій на 25% впала. Більшість цих підприємства належить ДТЕК Ахметова. Падіння ціни сталося через виведення на ринок втричі дешевшої електроенергії атомних електростанцій (порівняно з електроенергією ТЕС). «Ціни на електроенергію вугільних станцій істотно впали. Наявна відкрита ринкова конкуренція. Реформа ринку зробила свій перший крок», - написала у Facebook директор з комунікацій «ДТЕК Енерго» Ірина Мілютіна.

Проте запуск лібералізованого ринку не обійшовся й без проблем. Вони мали технічний характер, але на ранок понеділка були ліквідовані.

Реформування здіснюється згідно із законом «Про ринок електричної енергії», що набув чинності в липні 2017 року.

На ринку «на добу наперед» торгували 230 учасників

У переддень запуску ринку – 30 червня – успішно пройшли електронні торги електроенергією на ринку «на добу наперед», що здійснюються на базі програмного забезпечення - платформи XMtrade/PXS державного підприємства «Оператор ринку». В організованих торгах взяли участь 196 компаній. В результаті було реалізовано майже 151 тис МВт-год в торговій зоні «ОЕС України» та понад 9,4 тис МВт-год в межах «Острову Бурштинської ТЕС», який повністю відділений від єдиної енергосистеми України. Кількість учасників торгів зростає – під кінець понеділка на ринку «на добу наперед» було вже 230 учасників. Хоча із власних джерел «Главкома» стало відомо, що адміністратор комерційного обліку - «Укренерго» - запізнюється з передачею інформації оператору ринку, а тому робота гальмується.

Середньозважена ціна купівлі-продажу на 1 липня склала 1,594 грн/кВт-год в ОЕС України та 1,776 грн/кВт-год в межах «Острову Бурштинської ТЕС».

Успішне завершення торгової сесії вітав віце-прем’єр Володимир Кістіон, який відповідає за паливно-енергетичний комплекс: «Ринок електричної енергії запустився! Сьогодні відбулися перші торги на ринку «на добу наперед». Вітаю команду ДП «Оператор ринку», НЕК «Укренерго», «Ощадбанку» та Ігоря Насалика (міністра енергетики та вугільної промисловості– «Главком») із вдалим впровадженням важливої для України реформи».

Внутрішньодобовий ринок: з третьої ночі працює без збоїв

Проте торги на внутрішньодобовому ринку спіткали технічні проблеми - інформація про це була оприлюднена на сайті ДП «Оператор ринку». «У зв’язку з некоректними заявками деяких учасників ринку, зокрема таких, що містять ціни вище граничних, а також через наявність збоїв модуля перевірки граничних цін, в програмному комплексі платформи XMtrade®/PXS на внутрішньодобовому ринку виникла позаштатна ситуація, внаслідок чого ДП «Оператор ринку» зупинив торги на внутрішньодобовому ринку». Знадобилося пару годин і програмна система знову запрацювала.

«Через некоректно подані заявки учасників ринку, які виставили завищені ціни, система не верифікувала ці дані. Тому на 1:00 – 2:00 годину ночі оператор ринку був змушений призупинити торги. Але за дві години ми спільно зі словацькими спеціалістами (розробники програмного забезпечення, - «Главком») знайшли вихід і вирішили це питання. З третьої години ночі система працює безперебійно. Усі сегменти ринку працюють, причин для паніки немає», - запевнив «Главком» директор ДП «Оператор ринку» Володимир Євдокімов.

З огляду на те, що внутрішньодобовий ринок не працював протягом перших двох годин ночі, то обсяги непроданої там електроенергії пішли на балансуючий ринок.

Загалом же учасники ринку залишилися задоволені першими торгами. З власних джерел «Главкому» стало відомо, що сьогодні відбувся перший всеукраїнський селектор, де генеруючі компанії, оператори системи передачі та оператори системи розподілу (колишні обленерго) привітали «Оператора ринку» та «Укренерго» з успішним стартом. Більшість учасників енергоринку згідні з тим, що критичних зауважень до роботи системи не було, учасники ринку самі навчаються працювати по-новому, тому всі з розумінням відносяться до технічних неполадок, які траплялися минулої доби. Адже всі розуміють, що Україні потрібно рухатися вперед, а не вимагати скасування реформи.

Доцільно нагадати: в провідних європейських країнах перехід на нову модель енергоринку тривав по 10-15 років, а Україна здолала цей шлях за два роки.

Протягом перших дев’яти місяців з дати початку роботи ринку на добу наперед (далі – РДН) та внутрішньодобового ринку (далі – ВДР) діятиме обмеження ціни на електроенергію згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 24 червня 2019 року № 1169, якою внесено зміни до постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308 «Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку» (далі – Правила РДН та ВДР). Учасники РДН/ВДР у своїх заявках на торги зазначають ціни на електричну енергію не вище цін, визначених «Оператором ринку».

Ринок двосторонніх договорів

Ринок двосторонніх договорів стартував ще 27 червня – тоді на «Українській енергетичній біржі» відбулися перші в історії України біржові торги електроенергією, під час яких компанії «Енергоатом» та «Укргідроенерго» реалізували на аукціонах перші обсяги електроенергії для виконання публічних зобов`язань ПСО (PSO, public service obligations) з постачання електроенергії населенню за пільговою ціною, а також для покриття технологічних втрат в електромережах. А відтак, ціни на електроенергію для пересічних українців залишаються стабільними, тобто такими ж, як і до реформи.

В результаті аукціону за двосторонніми договорами з поставкою на липень було продано 138 тис МВт-год пікової електроенергії «Укргідроенерго» (по 67,38 коп/кВт-год) та понад 414 тис МВт-год «Енергоатома» (по 56,67 коп/кВт-год). Цей аукціон забезпечив цінову стабільність для побутових споживачів на перехідний період до нового ринку.

«Гарантованому покупцю» було реалізовано два лоти:

пікова електроенергії «Укргідроенерго» (ціна 673,76 грн/МВт, обсяг 138 ГВт-год);

базова від «Енергоатому» (ціна 566,7 грн/МВт-год, обсяг 4144,8 ГВт-год). Строк поставки – липень 2019 р.

Крім того, 27 червня був оголошений перший аукціон з продажу електроенергії за двосторонніми договорами у вільному сегменті ринку. На «Українській енергетичній біржі» свої пропозиції представила теплова генерація – Калуська ТЕЦ, ПАТ «Центренерго» та Кременчуцька ТЕЦ. Торги заплановані на 2 липня.

Балансуючий ринок

Також 1 липня успішно пройшов стартував балансуючий ринок, про що повідомив оператор цього сегменту – «Укренерго». «Історичний момент. 1 липня наступило, новий ринок стартував. Світло все ж таки не згасло. Успішно пройшов запуск балансуючого ринку», - написала в соцмережі Facebook начальник Департаменту з комунікацій та міжнародного співробітництва Марія Цатурян.

Післямова

За результатами роботи нового енергоринку України пильно стежать не лише в Україні, а й за її межами. Звідусіль лунають не лише схвальні відгуки, але й критика. Зокрема, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус в Facebook піддав критиці стартові ціни на аукціонах теплової генерації. Проте в ході торгів атомники збили ціни на електроенергію теплової генерації.

Безумовно, з часом спливе багато проблем, накопичених в енергетиці за десятки попередніх років, так і не вирішених до цього часу. Зокрема, відповідно до закону про енергоринок уряд мав би повністю «розшити» борги, ліквідувати перехресне субсидіювання населення коштами промислових підприємств.

«Спокуса використати недоліки в політичних цілях – буде, спроби швидко «призначити» винних – висока ймовірність, що будуть. Єдине і головне, чого не можна допустити - так це розбрату між учасниками», - заявили керівники Всеукраїнської енергетичної асоціації» і пообіцяли відстежувати ситуацію в енергетиці до і після запуску нової моделі енергоринку.

«Нова модель ринку, аномально ранній літній пік споживання електроенергії, непрогнозоване зростання використання вугілля та одночасне аномальне зниження цін для теплової генерації, обмеження з 1-го липня поставок імпортного вугілля з РФ приправлені політичною складовою прийдешніх виборів у Верховну Раду – ось неповний перелік викликів», які можуть кардинально змінити суть та долю реформ в енергетиці.

Наталка Прудка, «Главком»

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