ЗМІ: Енергетики викрили Геруса в некомпетентності та маніпуляціях



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Ціна зазначена Герусом в новому ринку неможлива через регуляторні обмеження, встановлені НКРЕКП, - експерт

Герус повідомив, що на аукціонах за двосторонніми контрактами вугільні електростанції підняли ціну майже на 50%, - Мілютіна

Директор з комунікацій енергохолдингу ДТЕК Енерго Ірина Мілютіна викрила представника президента в Кабміні Андрія Геруса в поширенні недостовірної інформації про проблеми запровадження нового конкурентного ринку електроенергії.

Як приклад, вона навела повідомлення Геруса про те, що на аукціонах за двосторонніми контрактами вугільні електростанції підняли ціну майже на 50% до 2,3 грн за кВт-год. Герус назвав таку ціну «неадекватним результатом реформи».

Цю теза представника президента Ірина Мілютіна назвала «яскравим прикладом маніпуляції».

«Аукціон за двосторонніми договорами проводили тільки державні компанії вугільної генерації (ЦЕ, Калуська ТЕЦ і Кременчуцька ТЕЦ). Ціну вони заявляли виходячи з встановленої вартості вугілля для державних шахт. Вони дійсно заявили ціну 2,30 грн. Тільки ніхто на ці аукціони не прийшов і е/е за такою ціною не купив. Зате більшість вийшла на ринок на добу вперед, де було продано більше 50% обсягу споживання країни. Фактична ціна продажу е/е на ринку на добу вперед склала 1,59 грн., що на 45% нижче вигаданої ціни, на яку посилається пан Герус. Для розуміння, ціна практично всіх укладених двосторонніх договорів прив'язана до ціни ринку на добу вперед. Тому ціна 2,30 грн - це вигадана», - написала вона на своїй сторінці в Facebook

Представник енергохолдингу підкреслила, що ціна зазначена Герусом в новому ринку неможлива через регуляторні обмеження, встановлені НКРЕКП.

«Щоб ще остаточно пояснити, як працює новий ринок, варто пам'ятати, що Регулятор встановив абсолютне обмеження цін для продажу на Ринку на добу вперед, яка при базовому графіку навантаження не може бути вище 1,64 грн. Продаж е/е на РСВ вище цього обмеження просто технічно неможливе - заявки подані за ціною вище 1,64 грн. просто відхиляються Оператором Ринку», - пояснила вона.

На думку представника енергокомпанії, тенденційність оцінок пов'язана зі спробою зупинити реформу енергоринку.

«У Андрія Геруса немає інформації, що реально відбувається в роботі нового ринку. Немає нічого ганебного в цьому. Тема дійсно технічно складна. Але написане - маніпуляція, метою якої є все що завгодно, але не об'єктивна оцінка того, що відбувається. Результатом таких маніпуляцій може бути тільки одне - згорнути реформи в галузі, повернути безмежну владу чиновникам і корупціонерам від влади, відкинути країну в чиновницьке середньовіччя, від якого всі нормальні люди вже давно хочуть позбутися назавжди», - завила Мілютіна.

Як повідомлялося, вчора ДП "Оператор ринку" провів перші конкурентні торги на ринку «на добу вперед» (РСВ). На платформі РСВ було продано 150,9 млн кВтг за середньою ціною 159.4 коп за кВт-год. Ціна на електроенергію ТЕС ДТЕК на ринку на добу вперед склала 156,9 коп.

Як повідомляв сайт «Наші гроші», в лютому 2019 року тариф ТЕС, що належать енергохолдингу Ріната Ахметова ДТЕК, становив 216,7 коп за кВт-год. Таким чином, зниження ціни електроенергії, виробленої вугільними електростанціями ДТЕК, досягло 25%.

Нагадаємо, новий конкурентний ринок електричної енергії, який функціонує відповідно до стандартів ЄС, вводиться з 1 липня 2019, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії». Своєчасний запуск ринку є умовою програми співпраці України з МВФ, згідно з якою країна отримає в цьому році 2,5 млрд доларів кредиту, а також надання макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.