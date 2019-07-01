В Україні припинила діяти формула «Роттердам+»



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Формула «Роттердам+» застосовувалася як для ТЕС, що спалюють антрацитову (дефіцитну) групу вугілля, так і для станцій, що спалюють газову групу вугілля

З початку дії нового ринку електроенергії з 1 липня визнаються такими, що втратили силу, ціла низка нормативних документів, що раніше регламентували роботу української енергетики

Формула «Роттердам+» припинила діяти з 1 липня 2019 року в зв'язку з переходом до нового ринку електроенергії. У серпні 2018 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, скасувала формулу ціноутворення на електроенергію «Роттердам+».

Проект постанови оприлюднено на офіційному сайті НКРЕКП.

Згідно з документом, з початку дії нового ринку електроенергії визнаються такими, що втратили силу, ціла низка нормативних документів, які раніше регламентували роботу української енергетики.

У переліку документів, які скасували, постанова НКРЕКП №289 від 03.03.2016 року «Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії», більш відома під назвою «Роттердам+».

Це рішення НКРЕКП пояснює необхідністю впорядкування нормативної бази діяльності на ринку електричної енергії України та для забезпечення своєчасної підготовки учасників ринку електричної енергії України до роботи нового ринку електричної енергії.

Нагадаємо, починаючи з 2016-го року вартість електроенергії, що виробляється ТЕС України, регулюється за формулою «Роттердам+».

Вона була запроваджена у зв’язку зі втратою контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на Сході.

Після окупації Донбасу більшість шахт із антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС, опинилася на непідконтрольній території.

Тому, щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, було ухвалено рішення купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з ПАР та Південної Америки.

Формула була затверджена НКРЕКП. У Нацкомісії тоді заявляли, що така методика розрахунку має усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони бойових дій та дозволить Україні накопичувати достатньо вугілля до зими.

Відповідно до методики, вартість палива визначалася за формулою «ціна вугілля у портах Амстердам — Роттердам — Антверпен + вартість його доставки в Україну».

Формула «Роттердам+» застосовувалася як для ТЕС, що спалюють антрацитову (дефіцитну) групу вугілля, так і для станцій, що спалюють газову групу вугілля.