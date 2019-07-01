Політологи назвали прем'єра, який сьогодні потрібен Україні



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Експерти вважають, що нинішня економічна ситуація в Україні не дозволяє втрачати час на експерименти

Лише союз президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Юлії Тимошенко зможе у стислі терміни забезпечити зміни, на які зараз чекають люди. Таку думку висловили українські політологи під час презентації в ІА «Укрінформ» Міжнародним центром перспективних досліджень рейтингу ефективності та активності партій за останні п’ять років.

Так, політолог Олександра Решметділова вважає, що об’єднання «Слуги народу» з «Батьківщиною» за результатами парламентських виборів є найбільш природнім, а результати роботи такого тандему не змусять на себе чекати.

«Це буде синергія молодості та досвіду. Не думаю, що «Слуга народу» зголоситься брати на себе всю повноту відповідальності. Радше за все вони пропонуватимуть об’єднання якимось сильним партіям. Першою у списку потенційних союзників буде «Батьківщина», – припустила експертка.

Юлія Тимошенко. Фото: Прес-служба «Батьківщини»

Водночас, глава корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко нагадує, нинішня економічна ситуація в Україні не дозволяє втрачати час на експерименти. Пік виплат за зовнішніми запозиченнями, відсутність газових контрактів та бюджету, необхідність термінових змін у податковій політиці – все це свідчить, що на чолі уряду мусить стати людина, яка гарантовано впорається із непересічними викликами.

«Цим питанням мало уваги приділено в програмі «Слуги народу». Саме тому потрібна людина, яка візьме стерно і цей корабель вестиме. Це Тимошенко та її команда», – підсумував він.

Як повідомлялось, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що ні він сам, ні інші найближчі соратники президента Володимира Зеленського не можуть стати прем'єр-міністром в новому Кабінеті міністрів.

Джерело: Обозреватель