У «Батьківщині» пояснили причину поразки Тимошенко на виборах



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Юлія Тимошенко

Власенко вважає, що вибори в першому турі були нечесними, непрозорими, що стосується результату Порошенка

У першому турі голоси за Петра Порошенка вочевидь були сфальшовані.

Про це на телеканалі ZIK заявив народний депутат України Сергій Власенко.

На запитання глядача про те, чому Юлія Тимошенко програла на президентських виборах, пан Власенко сказав, що однією із причин, чому Юлія Володимирівна не отримала таку підтримки, на яку вони очікували, були ті дії, які колишній президент Порошенко застосував у першому турі.

«Я з повагою ставлюся, до тих 30% голосів, які в першому турі проголосували за Володимира Зеленського, і звичайно ці голоси не були сфальшовані. Але голоси за Порошенка вочевидь були сфальшовані. Тому, на жаль, ми маємо такий результат у першому й другому турах», – зазначив політик.

За його словами, українцям зараз роблять спробу розказати, що ці президентські вибори були дуже чесними і прозорими. Він вважає, що вибори в першому турі були нечесними, непрозорими і некоректними, що стосується результату Петра Порошенка.

«Порошенкові неможливо було подолати дистанцію між його 24% і 73%, які отримав Володимир Зеленський. Але давайте повернемося в перший тур, я просто хочу нагадати про сітку Березенка, як Порошенко, використовуючи свій статус президента, агітував з екранів телебачення 24 години на добу і робив це безкоштовно. Я хочу нагадати низку надуманих кримінальних справ, які порушувалися проти активістів «Батьківщини». До речі, близько 5 тисяч наших активістів одноразово були викликані на допит в СБУ. І таких речей було багато», – зауважив Власенко.

Нагадаємо, Тарута раніше підтримав Тимошенко на президентських виборах-2019.

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