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    Думки вголос

    Аваков - основний бенефіціар перемоги Зеленського. Для президента настав час Ікс

    • Остап Дроздов

      Журналіст

    • Розсилка
    Аваков - основний бенефіціар перемоги Зеленського. Для президента настав час Ікс

    Дітьо мусить себе проявити. Інакше так і лишиться в памперсі

    Аваков є основним бенефіціаром перемоги Зеленського. Тому для Зеленського прямо в ці хвилини настає час Ікс.

    Якщо президент не вимагатиме відставки Авакова – отже, зелений президент офіційно визнає Авакова своїм регентом. Питання зараз не в посаді міністра МВС – питання зараз у посаді Президента України.

    Якщо нині-завтра від Зеленського буде ні пари з уст стосовно Авакова – це означатиме, що в нас на посту президента неповнолітнє, функціонально обмежене дітьо, яке Авакову відводить роль недоторканного сірого кардинала.

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    Якщо ж усе-таки команда Зеленського хоче по-справжньому осідлати посаду президента – прямо зараз є чудова нагода публічно вимагати відставки Авакова і в такий спосіб позбутися найбільш токсичної людини в оточенні радників-шептунів. Повторюю, що на кону не пост міністра, а пост президента, оскільки Авакова - це по факту фігура, яка зараз є рівнозначна президентській.

    Якщо Зеленський політично не обнулить Авакова, то Аваков обнулить Зеленського. Для Зеленського лишити на вершині Авакова – означає не тільки легітимізувати власну неповносправність, але й легалізувати статус недоторканного сірого кардинала, який собі вже зуби з’їв на поїданні «союзників».

    Час Ікс настав.

    Велика політика – це не шаурма і не концерти Монатіка, а ось такі переломні ситуації, як зараз із Аваковим. Дітьо мусить себе проявити. Інакше так і лишиться в памперсі.

    Джерело: блог Остапа Дроздова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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