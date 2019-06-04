Вакарчук закликав Зеленського розробити закон про відносини з Росією
Зеленський має виробити чітку позицію України щодо Росії, без подвійних стандартів, зазначив ВакарчукЛідер політичної партії «Голос» Святослав Вакарчук вважає, що Україна має схвалити закон, що чітко регулював характер відносин з Російською Федерацією.
Про це він сказав у понеділок в ефірі одного з телеканалів.
«Я закликаю і президента та його нову команду, і уряд, який зараз діє, і Верховну Раду розробити закон у прямому сенсі, який врегулює усі відносини з Російською Федерацією, як з країною-агресором. Досі цього не було зроблено»,- сказав Вакарчук.
За його словами, у цьому питанні діють подвійні стандарти та чомусь декому можна торгувати з РФ, їздити на концерти, проводити іншу діяльність, а декому – заборонено.
«Парламент, Президент та уряд мають взяти на себе відповідальність і виробити чітку позицію України щодо Росії, без подвійних стандартів. Ніщо так не деморалізує, не дратує, і ніщо так не розчаровує людей, як подвійні стандарти, чому одні так, а інші-ні», – обурився музикант.
Джерело: Укрінформ