Вакарчук закликав Зеленського розробити закон про відносини з Росією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святослав Вакарчук презентував у Києві політичну партію, 16 травня 2019 року

Зеленський має виробити чітку позицію України щодо Росії, без подвійних стандартів, зазначив Вакарчук

Лідер політичної партії «Голос» Святослав Вакарчук вважає, що Україна має схвалити закон, що чітко регулював характер відносин з Російською Федерацією.

Про це він сказав у понеділок в ефірі одного з телеканалів.

«Я закликаю і президента та його нову команду, і уряд, який зараз діє, і Верховну Раду розробити закон у прямому сенсі, який врегулює усі відносини з Російською Федерацією, як з країною-агресором. Досі цього не було зроблено»,- сказав Вакарчук.

За його словами, у цьому питанні діють подвійні стандарти та чомусь декому можна торгувати з РФ, їздити на концерти, проводити іншу діяльність, а декому – заборонено.

«Парламент, Президент та уряд мають взяти на себе відповідальність і виробити чітку позицію України щодо Росії, без подвійних стандартів. Ніщо так не деморалізує, не дратує, і ніщо так не розчаровує людей, як подвійні стандарти, чому одні так, а інші-ні», – обурився музикант.

Джерело: Укрінформ