Рада сьогодні розгляне законопроект щодо процедури імпічменту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Верховної Ради Андрій Парубій Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Першим питанням 4 червня передбачається звершення розгляду трьох законопроектів про сільськогосподарську кооперацію та ухвалення одного з них за основу

Верховна Рада планує 4 червня розпочати розгляд законопроекту про тимчасові слідчі комісії, в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента.

Про це йдеться у порядку денному сесії, опублікованому на сайті парламенту.

Відповідний законопроект №1098 «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» група народних депутатів, серед яких — голова ВР Андрій Парубій, зареєстрували в Раді ще в листопаді 2014 року. У першому читанні депутати ухвалили цей документ 25 квітня 2019 року. При підготовці до другого читання профільний комітет отримав понад 1600 поправок до законопроекту. Загалом цей документ має на меті законодавчо врегулювати повноваження ВР щодо визначення статусу, порядку створення та діяльності тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій та спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування під час процедури усунення президента з поста в порядку імпічменту.

Так, підставою для ініціювання імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу парламенту, підписи яких не відкликаються. У другому читанні парламентарії планують розпочати розгляд цього проекту 16-м питанням у вівторок.

Як прогнозував спікер, на ухвалення його як закону Рада має вийти у четвер, 6 червня. При цьому першим питанням 4 червня передбачається звершення розгляду трьох законопроектів про сільськогосподарську кооперацію та ухвалення одного з них за основу. Далі Рада планує розглянути законодавчі ініціативи щодо безпеки дорожнього руху. Зокрема, перше читання має пройти проект закону №10131 «Про внесення зміни до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами)». Ним пропонується збільшити штраф за відповідні порушення з 51 гривні до 510 грн. Після цього заплановано розгляд блоку питань місцевого самоврядування.

До того ж, ВР планує включити до порядку денного сесії законопроект №10318 «Про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» та «Прикінцевих та перехідних положень» закону України «Про ринок електричної енергії», який передбачає відтермінування запуску ринку електричної енергії до 1 жовтня, та два альтернативних йому.

До порядку денного має бути включений президентський проект закону №10340 «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)». Окремим блоком наприкінці засідання у вівторок ВР розгляне низку проектів постанов щодо перейменування населених пунктів Івано-Франківської, Волинської, Вінницької, Київської, Львівської, Полтавської та Харківської областей.