Трамп відреагував на теракт біля британського парламенту

Глава Білого дому охрестив терористів «ненормальними тваринами»

Президент США Дональд Трамп на своєму аккаунті в Twitter відреагував на інцидент біля парламенту Великої Британії.

За його словами, реагувати на тероризм треба рішуче та силою. Глава Білого дому назвав терористів «ненормальними тваринам».

Another terrorist attack in London...These animals are crazy and must be dealt with through toughness and strength!