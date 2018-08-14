Трамп відреагував на теракт біля британського парламенту



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Глава Білого дому охрестив терористів «ненормальними тваринами»

Президент США Дональд Трамп на своєму аккаунті в Twitter відреагував на інцидент біля парламенту Великої Британії.

За його словами, реагувати на тероризм треба рішуче та силою. Глава Білого дому назвав терористів «ненормальними тваринам».

Another terrorist attack in London...These animals are crazy and must be dealt with through toughness and strength! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 серпня 2018 р.

Жертвами автомобіля, який в’їхав в натовп біля Вестмінстерського палацу, стало щонайменше три людини. Британська поліція затримала особу, яку підозрюють в вчиненні нападу.

Після атаки на велосипедистів нападник спрямував машину на кордон безпеки біля британського парламенту.

Розслідуванням інциденту з наїздом на огорожу біля парламенту Британії займається контртерористичний підрозділ.