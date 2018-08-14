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    Трамп відреагував на теракт біля британського парламенту

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    Трамп відреагував на теракт біля британського парламенту

    Глава Білого дому охрестив терористів «ненормальними тваринами»

    Президент США Дональд Трамп на своєму аккаунті в Twitter відреагував на інцидент біля парламенту Великої Британії. 

    За його словами, реагувати на тероризм треба рішуче та силою. Глава Білого дому назвав терористів «ненормальними тваринам».

    Жертвами автомобіля, який в’їхав в натовп біля Вестмінстерського палацу, стало щонайменше три людини. Британська поліція затримала особу, яку підозрюють в вчиненні нападу.

    Після атаки на велосипедистів нападник спрямував машину на кордон безпеки біля британського парламенту. 

    Розслідуванням інциденту з наїздом на огорожу біля парламенту Британії займається контртерористичний підрозділ.

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