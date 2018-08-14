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    Обвал мосту в Італії. Як рятувальники борються з наслідками трагедії (наживо)

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    <span>14 серпня на&nbsp;автостраді біля Генуї на півночі Італії&nbsp;обрушився проліт автомобільного мосту&nbsp;довжиною близько сотні метрів</span> - Обвал мосту в Італії. Як рятувальники борються з наслідками трагедії (наживо)
    14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обрушився проліт автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів

    Під завалами перебувають розчавлені транспортні засоби, в салонах яких є загиблі

    На півночі Італії у місті Генуя з-під завалів автомобільного мосту Моранді врятовано двох осіб.

    Про це повідомляє італійське агентство ANSA. За інформацією джерела від рятувальників, внаслідок обвалу мосту загинуло декілька осіб.

    Під завалами перебувають розчавлені транспортні засоби, в салонах яких є загиблі. Двох осіб вдалося витягнути з-під завалів живими. У річці перебувають декілька вантажівок.

    Також за боротьбою рятувальників з наслідками трагедії можна спостерігати у прямому ефірі: 

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    Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обрушився проліт автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів.

    У мережі з'явилося відео з моментом обвалу частини автомобільного мосту, яким проходила платна автомагістраль A10, біля міста Генуя на півночі Італії. 

    За попередніми даними Міністерства внутрішніх справ Італії на цю годину відомо про 11 загиблих, серед них - дитина. 

    Частина мосту Моранді на автомагістралі A10 рухнула, за попередньою інформацію, через деформацію конструкцій.

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