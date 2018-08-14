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    Політолог, який працює на Банкову, подякував Богу, що зберіг його на італійському мосту

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    Політолог, який працює на Банкову, подякував Богу, що зберіг його на італійському мосту

    Недавно Віктор Уколов проїжджав мостом Генуї, що завалився

    Наближений до Банкової політолог Віктор Уколов зізнався, що недавно був на славнозвісному мосту у районі міста Генуя на півночі Італії, який сьогодні завалився. Він подякував Богу, що зберіг його життя.

    «Позаминулої неділі я їхав по тому мосту. Навіть відео виклав у Facebook. Дякую, Боже, що вберіг живим», - написав Уколов.

    Окрім цього, ще один українець розповів, що також недавно був на цьому мосту. Львів’янин Ростислав Макух зазначив, що проїжджав ним минулої середи.

    Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обрушився проліт автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів. Щонайменше 11 людей загинули, серед них як мінімум одна дитина.

    У мережі з'явилося відео з моментом обвалу частини автомобільного мосту, яким проходила платна автомагістраль A10, біля міста Генуя на півночі Італії. 

    Частина мосту Моранді на автомагістралі A10 рухнула, за попередньою інформацію, через деформацію конструкцій.

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