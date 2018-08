Політолог, який працює на Банкову, подякував Богу, що зберіг його на італійському мосту

Недавно Віктор Уколов проїжджав мостом Генуї, що завалився

Наближений до Банкової політолог Віктор Уколов зізнався, що недавно був на славнозвісному мосту у районі міста Генуя на півночі Італії, який сьогодні завалився. Він подякував Богу, що зберіг його життя.

«Позаминулої неділі я їхав по тому мосту. Навіть відео виклав у Facebook. Дякую, Боже, що вберіг живим», - написав Уколов.

Окрім цього, ще один українець розповів, що також недавно був на цьому мосту. Львів’янин Ростислав Макух зазначив, що проїжджав ним минулої середи.

Reuters saying “dozens feared dead” from the devastating collapse of the #PonteMorandi suspension bridge in #Genova, Italy

pic.twitter.com/Tdnmcq3Fgn