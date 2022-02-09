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    Нардеп Кива так відбілював Путіна, що розсмішив пропагандистів (відео)

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    На росТВ Кива традиційно для себе хвалив главу Кремля та критикував українську владу - Нардеп Кива так відбілював Путіна, що розсмішив пропагандистів (відео)

    На росТВ Кива традиційно для себе хвалив главу Кремля та критикував українську владу

    скріншот з відео

    Під час промови Киви пропагандисти у студії не стримували сміх та намагалися спрямувати тему у потрібне їм русло

    Скандальний народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива вкотре виступив на пропагандистському телешоу російського федерального каналу «Росія 1». Фрагмент телепередачі проросійський нардеп оприлюднив у Facebook.

    На росТВ Кива традиційно для себе хвалив главу Кремля Володимира Путіна та критикував українську владу.

    Варто зазначити, що під час промови Киви пропагандисти у студії не стримували сміх та намагалися спрямувати тему у потрібне їм русло, на що нардеп погодився.

    Зокрема, після того, як російські «експерти» посміялися з виступу Киви, його попросили прокоментувати ідею Путіна надати експрезиденту Петру Порошенку політичний притулок. На це Кива сказав, що Путін проявив «християнську милість» і продовжив його нахвалювати.

    До слова, Порошенко відповів Путіну на пропозицію щодо «політичного притулку».

    Нагадаємо, 28 грудня 2021 року в ефірі каналу «Росія-1» одіозний нардеп від проросійської партії ОПЗЖ Ілля Кива в ефірі кремлівського телеканалу заявив, що Росія нібито має якісь права на українські території, а Україна повинна бути частиною «єдиного слов’янського союзу» разом з РФ. Також Кива висловив захоплення щодо анексії Росією Криму, назвавши дії РФ «чудовою політичною грою».

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    Теги: політичний притулок Росія телебачення депутат пропаганда Путін політика Україна Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива
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    Нардеп Кива так відбілював Путіна, що розсмішив пропагандистів (відео)