Нардеп Кива так відбілював Путіна, що розсмішив пропагандистів (відео)

На росТВ Кива традиційно для себе хвалив главу Кремля та критикував українську владу

Під час промови Киви пропагандисти у студії не стримували сміх та намагалися спрямувати тему у потрібне їм русло

Скандальний народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива вкотре виступив на пропагандистському телешоу російського федерального каналу «Росія 1». Фрагмент телепередачі проросійський нардеп оприлюднив у Facebook.

На росТВ Кива традиційно для себе хвалив главу Кремля Володимира Путіна та критикував українську владу.

Варто зазначити, що під час промови Киви пропагандисти у студії не стримували сміх та намагалися спрямувати тему у потрібне їм русло, на що нардеп погодився.

Зокрема, після того, як російські «експерти» посміялися з виступу Киви, його попросили прокоментувати ідею Путіна надати експрезиденту Петру Порошенку політичний притулок. На це Кива сказав, що Путін проявив «християнську милість» і продовжив його нахвалювати.

До слова, Порошенко відповів Путіну на пропозицію щодо «політичного притулку».

Нагадаємо, 28 грудня 2021 року в ефірі каналу «Росія-1» одіозний нардеп від проросійської партії ОПЗЖ Ілля Кива в ефірі кремлівського телеканалу заявив, що Росія нібито має якісь права на українські території, а Україна повинна бути частиною «єдиного слов’янського союзу» разом з РФ. Також Кива висловив захоплення щодо анексії Росією Криму, назвавши дії РФ «чудовою політичною грою».



