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    В окупованому Криму стіна заводу обвалилася на будинки та авто (фото)

    Навряд чи це була диверсія - В окупованому Криму стіна заводу обвалилася на будинки та авто (фото)
    Навряд чи це була диверсія
    фото з соцмереж

    Тільки дивом ніхто не загинув

    В окупованій Ялті обвалилася частина колишнього молокозаводу.

    Як повідомила голова адміністрації курортного міста Яніна Павленко, стіна впала на автомобілі та приватні будинки.

    Внаслідок цього п'ять машин отримали пошкодження, а дві будівлі на вулиці Спендіарова залишилися без газу. За словами Павленко, на даний момент із наслідками обвалення розбираються служби швидкого реагування.

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    В окупованому Криму стіна заводу обвалилася на будинки та авто (фото)
    В окупованому Криму стіна заводу обвалилася на будинки та авто (фото)
    В окупованому Криму стіна заводу обвалилася на будинки та авто (фото)
    В окупованому Криму стіна заводу обвалилася на будинки та авто (фото)
    В окупованому Криму стіна заводу обвалилася на будинки та авто (фото)
    В окупованому Криму стіна заводу обвалилася на будинки та авто (фото)
    фото з соцмереж

    Нагадаємо, за останні кілька тижнів сталося кілька серйозних пожеж у Москві та околицях. 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста. 22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги. А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.

    Крім столичного регіону, великі пожежі фіксувалися у різних регіонах РФ. Так, на Далекому Сході, в Усурійську, загорілася авіабаза.

    Також в Росії почали горіти нафтобази: на початку квітня подібний об’єкт загорівся у Бєлгороді.

    Теги: Крим росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    В окупованому Криму стіна заводу обвалилася на будинки та авто (фото)