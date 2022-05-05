В окупованому Криму стіна заводу обвалилася на будинки та авто (фото)

Навряд чи це була диверсія

Тільки дивом ніхто не загинув

В окупованій Ялті обвалилася частина колишнього молокозаводу.

Як повідомила голова адміністрації курортного міста Яніна Павленко, стіна впала на автомобілі та приватні будинки.

Внаслідок цього п'ять машин отримали пошкодження, а дві будівлі на вулиці Спендіарова залишилися без газу. За словами Павленко, на даний момент із наслідками обвалення розбираються служби швидкого реагування.

Нагадаємо, за останні кілька тижнів сталося кілька серйозних пожеж у Москві та околицях. 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста. 22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги. А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.

Крім столичного регіону, великі пожежі фіксувалися у різних регіонах РФ. Так, на Далекому Сході, в Усурійську, загорілася авіабаза.

Також в Росії почали горіти нафтобази: на початку квітня подібний об’єкт загорівся у Бєлгороді.