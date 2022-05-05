Затримання Шарія: де пройде суд і чи буде екстрадиція

Проросійського блогера Анатолія Шарія, якого 4 травня затримали в Іспанії за підозрою у державній зраді, з часом передадуть в Україну і його притягне до відповідальності український суд. Про це повідомив в ефірі телемарафону єдиних новин представник президента у Конституційному суді, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

«Його затримали в рамках міжнародної правової допомоги в рамках розшуку пана Шарія за вчинення ним низки кримінальних тяжких злочинів на території України. Відповідно зараз буде започаткована процедура його екстрадиції до України, і він постане перед українським судом і буде нести відповідальність за українськими законами», – сказав Веніславський.

Водночас він зауважив, що всі західні європейські країни є демократичними й дуже ретельно стежать за дотриманням правових процедур. Адвокати Шарія оскаржуватимуть звинувачення, і тому сподіватися, що Шарій вже завтра буде в Україні – занадто оптимістично.

«Але те, що він точно потрапить на територію України та буде переданий у руки правосуддя – в мене сумнівів також немає», – додав Веніславський.

Відомо, що затримання Шарія стало можливим завдяки тісній взаємодії СБУ з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців. Проросійського блогера підозрюють у держзраді та «порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». За даними СБУ, з 2012 року він допомагав державним та неурядовим структурам РФ проводити спеціальні інформаційні операції проти України.

Нагадаємо, що 21 серпня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви.

Шарій торік програв черговий судовий позов у Литві. У липні 2021 року він програв також апеляцію в литовському суді, тому мав покинути ЄС. Литва оголосила Шарія персоною нон грата 10 травня 2021 року. Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит на вивчення підстав такого рішення.

Також суд арештував іспанську віллу і банківські рахунки Шарія.