У Києві можуть запрацювати деякі дитсадки

Садочки в місті Києві готуються до відновлення роботи з урахуванням воєнного стану

Столична влада розглядає можливість відкриття окремих дитячих садків. Як повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник, поки це питання дискусійне.

«Садочки в місті Києві готуються до відновлення роботи з урахуванням воєнного стану. Ми розглядаємо можливість відкривати чергові садочки по місту для того, щоб можна було дати батькам, які працюють, можливість працювати. Але я зауважу, що це питання поки що дискусійне, тому що потрібно відповідати в першу чергу правилам безпеки, збираючи дітей в одне місце», – сказав Поворозник.

Він додав, що навчальний рік у столичних школах завершиться дистанційно.

«Освітні послуги для школярів надаються дистанційно. Є відповідні нормативні документи Міністерства освіти і науки, які говорять про те, що ми цей навчальний рік закінчимо вже в режимі онлайн», – зазначив перший заступник голови КМДА.

Нагадаємо, 2 травня у Києві стартував прийом заяв до перших класів.

Прийом документів триватиме до 31 травня.

Цього року зарахування до перших класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочним, факсом, електронною поштою на адресу школи. Якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не є підставою для відмови у зарахуванні.

Оригінали документів та медичну довідку потрібно подати до 23 серпня 2022 року включно.

Пріоритет під час зарахування до першого класу отримають такі категорії дітей:

ті, що проживають на території обслуговування закладу;

зареєстровані внутрішньо переміщені особи;

діти, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі та діти працівників цих закладів.

Нагадаємо, що Міністерство освіти й науки перегляне шкільну програму зі світової літератури та історії через війну Росії проти України. Експертна комісія МОН має визначити, чи залишати російські твори у шкільній програмі, а якщо залишати, то – які саме.

Також повідомлялося, що Україна може ввести у школах новий предмет – військово-патріотичне виховання. Крім цього, зі шкільної програми може зникнути урок російської мови.